È sempre Cartabianca, stasera in tv l'ultima puntata stagionale: le anticipazioni

Uno dei principali argomenti dell'ultima puntata stagionale di "È sempre Cartabianca" riguarda la nomina dei nuovi vertici europei. Ursula von der Leyen è stata confermata per un secondo mandato alla presidenza della Commissione Europea, mentre il socialista Antonio Costa è stato eletto presidente del Consiglio europeo. Inoltre, Kaja Kallas è stata nominata Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Questi cambiamenti nelle alte sfere dell'Unione Europea saranno analizzati in termini di impatto politico ed economico per il continente.

Un altro tema centrale è il primo turno delle elezioni legislative francesi, dove Marine Le Pen e il suo Rassemblement National hanno ottenuto una vittoria significativa, raggiungendo il 33,15% dei voti insieme all'alleato Eric Ciotti dei Repubblicani. La coalizione macroniana si è invece fermata al di sotto del 22%, mentre la sinistra unita ha raccolto il 29%. Questo risultato apre la possibilità per l'estrema destra di ottenere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale e di vedere Jordan Bardella come potenziale nuovo premier. Emmanuel Macron, nel frattempo, ha fatto appello per un blocco repubblicano in vista del secondo turno.

La trasmissione condotta da Bianca Berlinguer dedica spazio alla complessa situazione politica negli Stati Uniti, focalizzandosi sulla corsa presidenziale tra Joe Biden e Donald Trump. Questo duello rappresenta una ripetizione della sfida di sette anni fa, con un dibattito acceso che ha messo in luce le posizioni divergenti dei Democratici e dei Repubblicani. L'attenzione sarà posta anche sulle crescenti difficoltà fisiche di Biden, con un crescente pressing all'interno del Partito Democratico per trovare un nuovo candidato.

Si parla, inoltre, della questione delle disparità economiche in Italia. Da un lato, si vedrà chi si prepara a trascorrere un'estate di lusso, godendo di paesaggi mozzafiato e comfort esclusivi; dall'altro, ci saranno i racconti dei lavoratori che affrontano dure condizioni nei campi, guadagnando pochi euro all'ora e lavorando in situazioni spesso disumane.