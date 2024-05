È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

La campagna elettorale per le elezioni europee è ancora una volta al centro di "È sempre Cartabianca". Ha sorpreso molto la cancellazione del dibattito televisivo previsto tra Elly Schlein, leader del Partito Democratico, e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che doveva svolgersi il 23 maggio. La decisione di annullare il confronto è stata presa dalla Rai a causa delle obiezioni sollevate dagli altri partiti sia di opposizione che di coalizione, che hanno considerato il dibattito iniquo e hanno richiesto un confronto che coinvolgesse tutti i leader dei partiti. Possiamo comunque, ad ogni modo, dire che le due donne incarnano visioni politiche nettamente opposte. Il voto di giugno potrebbe influire significativamente sugli equilibri sia all'interno della maggioranza di governo sia tra le forze di opposizione.

Bianca Berlinguer e i suoi ospiti parlano poi dell'ultimo rapporto dell'Istat, illustrato dal Presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli mercoledì scorso a Palazzo Montecitorio. Il bilancio fa emergere grande complessità del contesto attuale e incertezze sugli scenari futuri: in Italia. La trasmissione evidenzia che il numero delle persone in povertà assoluta è in aumento. La distanza tra le famiglie più ricche e quelle meno abbienti si sta ampliando, con migliaia di lavoratori che rimangono intrappolati nella condizione di "lavoratori poveri". A causa dei salari insufficienti e dell'impennata dei prezzi, l'acquisto di una casa è diventato un sogno sempre più irraggiungibile per milioni di italiani, giovani e meno giovani. E se nell'ultimo ventennio l’Italia si è confermata come paese esportatore, la concorrenza delle economie emergenti ha influito molto su svariate industrie nazionali. La crescita dell’attività economica e della produttività del lavoro sono state decisamente deboli rispetto alla nostra tradizione e alle altre potenze economie europee. Sono possibili miglioramenti in tempi ragionevoli?