È sempre Cartabianca, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

La puntata di questa sera di "È sempre Cartabianca" dedica ampio spazio alle prossime elezioni europee, che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno.I militanti della lista Libertà di Cateno de Luca sono stati i primi a depositare la loro lista per le elezioni europee. Per i vari partiti italiani sono giorni frenetici, dato che la scadenza per la presentazione delle liste è fissata per il primo maggio. Il Partito Democratico ha annunciato le sue scelte, con Elly Schlein come capolista nelle circoscrizioni Centro e Isole, insieme ad altri esponenti di spicco del partito. Mentre diversi eurodeputati uscenti cercano una riconferma, altri partiti, come Forza Italia, la coalizione Stati Uniti d'Europa (formata da +Europa e Italia Viva), Lega e Movimento Cinque Stelle, devono ancora rendere noti i loro capilista e le liste dei candidati; ma sono state annunciate alcune candidature importanti, come quella di Antonio Tajani per Forza Italia e di Emma Bonino per la coalizione Stati Uniti d'Europa. C'è grande attesa per la decisione della prima ministra italiana, Giorgia Meloni, sulla sua possibile candidatura alla testa di Fratelli d'Italia.

Uno spazio significativo della trasmissione è dedicato alla controversia sorta intorno alla cancellazione di un intervento dello scrittore Antonio Scurati programmato per sabato sera nel programma Rai 3 "Chesarà", che ha suscitato polemiche e accuse di censura nei confronti della Rai e del governo di Giorgia Meloni. Il monologo avrebbe dovuto affrontare il tema del 25 aprile e criticare apertamente il partito Fratelli d’Italia, definendolo un "gruppo dirigente post-fascista" e accusandolo di voler "riscrivere la storia" e di disconoscere la Resistenza e l’antifascismo; ma l'intervento è stato cancellato senza spiegazioni chiare, anche se l'azienda ha negato che si sia trattato di censura, attribuendo la cancellazione a divergenze sul compenso di Scurati. Lo scrittore e la conduttrice del programma, Serena Bortone, hanno smentito questa versione.

Si parla, inoltre, della sanità nazionale e delle disuguaglianze sociali: la disparità tra le fasce economiche si allarga, portando milioni di individui a rinunciare alle cure per ragioni finanziarie e a causa delle prolungate liste d'attesa.