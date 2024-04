È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

La nuova puntata di "È sempre Cartabianca" parte dalle imminenti elezioni europee, concentrandosi della recente candidatura di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. La leader di Fratelli d'Italia ha annunciato la sua candidatura durante la conferenza programmatica del partito a Pescara e sarà la capolista in tutte le circoscrizioni, compresa quella dell'Italia Centrale, permettendo ai cittadini di Lazio, Umbria, Toscana e Marche di votarla. Durante il suo intervento, Giorgia Meloni ha ribadito l'obiettivo del partito di formare una maggioranza di centrodestra anche a livello europeo, mandando all'opposizione la sinistra sia in Italia che in Europa. La premier dovrà affrontare proprio la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, oltre a vari leader di altri partiti politici. Ma si parlerà anche della candidatura del sempre discusso generale Vannacci, candidato della Lega in tutti i collegi, e delle sue recenti e controverse dichiarazioni (ha specificato, tra le altre cose, che a suo dire i bambini disabili dovrebbero essere educati in classi separate).

Il programma torna poi a parlare della critica situazione della sanità nazionale e delle disuguaglianze sociali ad essa correlate. Si evidenzia che le disparità tra le diverse fasce economiche stanno aumentando, il che porta un numero considerevole di persone a rinunciare alle cure a causa di problemi finanziari e delle lunghe liste d'attesa.

Al centro del dibattito anche il decreto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha suscitato diverse discussioni e polemiche. Questo decreto è stato convertito in legge, consentendo alle associazioni "Pro Vita" di operare nei consultori familiari: una decisione che solleva interrogativi sul futuro dell'accesso all'aborto in Italia, che potrebbe produrre maggiori difficoltà per le donne ad accedere a questo servizio sanitario.