È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

L'odierna puntata di "È sempre Cartabianca" dedica ampio spazio alle lezioni europee, che si terranno il prossimo weekend. I partiti stanno concludendo le loro campagne elettorali, dopo aver presentato le liste a inizio maggio. Le otto liste che hanno reali possibilità di eleggere i 76 eurodeputati italiani includono Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione. Tra i candidati, spiccano numerosi leader di partito come Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani, Carlo Calenda e Matteo Renzi, insieme a molte altre personalità di rilievo: l'appuntamento rappresenta un test cruciale per tutti i partiti coinvolti.

Destra e sinistra si stanno confrontano anche su un tema di grande attualità, dibattuto questa sera dagli ospiti di Bianca Berlinguer: l'egemonia culturale, scatenata dalla discussa partecipazione di Roberto Saviano alla Buchmesse, la Fiera del Libro di Francoforte, in programma tra il 16 e il 20 ottobre prossimi, che vede l'Italia come Paese ospite d'onore. La recente esclusione di Saviano, decisa dal Governo italiano, ha sollevato un caso che ha rapidamente superato i confini nazionali. Molti scrittori italiani invitati alla Fiera sembrano orientati a declinare l'invito in segno di solidarietà con Saviano che, sebbene non selezionato dal Governo, ha ricevuto un invito diretto dagli organizzatori tedeschi.

"È sempre Cartabianca" approfondisce anche il tema dell'integrazione delle comunità musulmane in Italia, partendo dalla recente svolta nel caso di Saman Abbas. Nei giorni scorsi, in Pakistan, è stata arrestata la madre della giovane uccisa a Novellara nel 2021, per il cui omicidio i genitori sono stati condannati all'ergastolo. Questa nuova fase delle indagini potrebbe fare chiarezza su alcuni punti mai chiariti e aprire un serio dibattito sull'integrazione di alcune comunità nel nostro Paese.