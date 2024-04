È sempre Cartabianca, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

Nel corso della nuova puntata di "È sempre Cartabianca", programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, l'attenzione è puntata sugli scambi di accuse che infiammano il dibattito politico tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dovuto alle divergenze riguardo alla gestione delle primarie per la scelta del candidato unitario del centrosinistra alla carica di prossimo sindaco di Bari. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha espresso preoccupazione riguardo a presunti casi di voto di scambio e inquinamento del voto, affermando che non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie. Il PD ha risposto criticando la decisione del Movimento 5 Stelle di uscire dalle primarie, definendola incomprensibile e accusando il M5S di mancanza di rispetto verso la città di Bari e gli elettori di centrosinistra. Ma, ovviamente, le tensioni sembrano evidenziare un disaccordo più ampio tra le due forze politiche riguardo alla gestione della campagna elettorale e agli obiettivi strategici della coalizione.

Altro tema affrontato è quello della fine del Ramadan, un momento di grande significato per la comunità islamica. Nello specifico, il dibattito prende vita da ciò che è accaduto nella scuola Iqbal Masih di Pioltello, in provincia di Milano, dove si è verificata una controversia riguardante la decisione di chiudere le lezioni il 10 aprile in occasione della festa. Inizialmente, il Consiglio di istituto aveva votato a favore della chiusura, ma questa delibera era stata successivamente dichiarata irregolare dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia. La motivazione principale di questa decisione risiede nella prevedibile numerosa assenza degli studenti di cultura musulmana, che costituiscono quasi la metà degli alunni della scuola di Pioltello. Questa scelta ha suscitato l'irritazione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. La controversia si estende inoltre al Politecnico di Milano, dove l'Associazione studenti musulmani ha avanzato la richiesta di esenzione dalle lezioni in occasione di questa importante festività religiosa.