È sempre Cartabianca, le anticipazioni della puntata di questa sera

Forte dei buoni risultati auditel, Bianca Berlinguer conduce oggi, martedì 10 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rete 4, una nuova puntata di “È sempre Cartabianca”: alla concorrenza già testata, si aggiunge questa settimana "Avanti popolo" con Nunzia De Girolamo, ovvero il programma designato a sostituire su Rai 3 proprio "Cartabianca". Tra i temi di giornata, non può mancare l'attacco di Hamas a Israele.

È sempre Cartabianca: le anticipazioni del 10 ottobre

Il punto centrale della nuova puntata di "È sempre Cartabianca" sarà la discussione approfondita sugli sconcertanti attacchi di Hamas contro Israele, un evento che ha scatenato una nuova ondata di tensioni nel già complesso scenario del Medio Oriente. L'interrogativo principale che verrà approfondito riguarda i possibili sviluppi e le implicazioni di questa guerra, che purtroppo ha già causato la perdita di tante vite umane. Bianca Berlinguer e i suoi ospiti dibatteranno tenendo in considerazione gli aggiornamenti in tempo reale. Il programma darà inoltre ampio spazio ai temi centrali del dibattito politico italiano, che tocca molti importanti punti: le misure adottate dal governo per affrontare le sfide economiche del momento, la complicata gestione dell'immigrazione; ma anche discussioni approfondite sulle recenti controversie tra il mondo politico e la magistratura, una tematica che ha attirato l'attenzione pubblica nelle ultime settimane. Infine, un segmento dedicato alla questione del cambiamento climatico. L'estate 2023 è nei fatti stata ben più lunga del solito e, dopo un fine settimana caratterizzato da un'anomala ondata di calore, con temperature che hanno superato i 30 gradi in varie regioni italiane, ci si concentrerà su come contrastare questo fenomeno che ha un impatto devastante sull'ambiente, sull'economia e sulla salute dell'uomo. Quale futuro dovrà affrontare il nostro pianeta? Gli esperti stanno ragionando con l'intento di trovare spunti e soluzioni.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (10 ottobre 2023)

La quarta puntata di “È sempre Cartabianca” va in onda oggi, martedì 26 settembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rete 4. Le puntate del programma condotto da Bianca Berlinguer sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.