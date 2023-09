È sempre Cartabianca, le anticipazioni della puntata di questa sera

Va in ondaoggi, martedì 12 settembre 2023, dalle 21.25 su Rete 4, il secondo appuntamento con “È sempre Cartabianca”: Bianca Berlinguer approfondisce, avvalendosi di reportage e ospiti, i discorsi più caldi della scena politica e sociale che animano il nostro paese.

È sempre Cartabianca: le anticipazioni del programma

Dopo il debutto della scorsa settimana, Bianca Berlinguer torna questa sera con il suo nuovo format “È sempre Cartabianca”. Fedele, fin dal titolo, al suo programma Rai "Cartabianca", la giornalista affronta con passione e professionalità questa nuova esperienza targata Mediaset: realizzata dalla testata Videonews, la trasmissione continua a farsi portavoce delle tematiche più scottanti che tengono banco nel dibattito pubblico e politico.

In questo inizio di stagione ci sarà una particolare attenzione alle sfide economiche che il governo dovrà affrontare durante la stagione autunnale. Ampia pagina nella puntata di oggi sarà dedicata al Decreto Caivano, un'iniziativa che introduce innovative misure per cercare di combattere il disagio giovanile e il problema della criminalità minorile; questioni, queste, che hanno monopolizzato l'attenzione mediatica delle ultime settimane.

Un focus sarà poi incentrato sull'ambiente e la crescente crisi climatica. Questo, dopo l'annuncio allarmante dell'osservatorio europeo Copernicus, secondo cui il 2023 potrebbe diventare l'anno più caldo nella storia documentata. Emergono domande cruciali: è giunto il fatidico "collasso climatico" che tanto preoccupa il segretario generale delle Nazioni Unite?

Le telecamere di “È sempre Cartabianca” hanno fatto visita alla sede centrale di Cna Forlì-Cesena, in un reportage che fa il punto della situazione sull' Emilia-Romagna, a tre mesi dall’alluvione che ha causato morti e devastato abitazioni e attività professionali di tante persone.

Come da tradizione, il programma ospiterà Mauro Corona, alpinista e scrittore, che si esprimerà in modo diretto e sincero sulle questioni affrontate nel corso della serata. “È sempre Cartabianca” va in onda, in diretta, dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (12 settembre 2023)

La seconda puntata di “È sempre Cartabianca” va in onda oggi, martedì 12 settembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rete 4. Le puntate del programma sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.