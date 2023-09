È sempre Cartabianca, le anticipazioni della puntata di questa sera

Bianca Berlinguer torna oggi, martedì 26 settembre 2023, dalle 21.25 su Rete 4, con il quarto appuntamento con “È sempre Cartabianca”, programma che l'ha recentemente vista traslocare dalla Rai a Mediaset. La puntata di questa sera prevede un ampio bilancio del primo anno del Governo Meloni, ipotizzando quelli che saranno le prossime mosse politiche.

È sempre Cartabianca: le anticipazioni del 26 settembre

Nel nuovo appuntamento con "È sempre Cartabianca" si fa un ampio bilancio sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni, a un anno di distanza dalle elezioni politiche che ne hanno decretato la vittoria. Un quadro generale che ci tratteggia una panoramica delle politiche e delle iniziative intraprese dal governo nel corso degli ultimi tempi. Si analizzano i punti cardine dell'agenda politica, provando a capire quali sono le prossime priorità e gli obiettivi più o meno raggiungibili.

Restando in campo politico, la serata prevede poi un approfondimento sul dibattito in corso riguardante le misure economiche in vista della Legge di Bilancio. Un argomento cruciale che riguarda, in modo ravvicinato, la vita quotidiana dei cittadini italiani.

Altro importante tema di discussione della nuova puntata del talk di Rete 4 è la gestione del fenomeno migratorio, ormai da tanto tempo al centro del dibattito politico in Italia e in Europa: quali sono le iniziative, già attuate e in agenda, per arginare un fenomeno che ha causato la morte di tanti migranti?

Per finire, Bianca Berlinguer sposta l'attenzione al tema dei cambiamenti climatici, alla luce dei tanti episodi di maltempo che hanno colpito molte regioni italiane. Si prova dunque a ipotizzare le previsioni sull'imminente autunno, tentando di capire quali sono le misure di prevenzione indispensabili per affrontare eventuali calamità naturali.

La conduttrice dialoga sui vari argomenti con i suoi ospiti, a partire dall'immancabile Mauro Corona.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (26 settembre 2023)

La quarta puntata di “È sempre Cartabianca” va in onda oggi, martedì 26 settembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rete 4. Le puntate del programma condotto da Bianca Berlinguer sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.