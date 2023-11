È sempre Cartabianca, le anticipazioni della puntata di questa sera

Bianca Berlinguer ci aspetta oggi, 28 novembre 2023, dalle 21 25 su Rete 4, con una nuova puntata del suo "È sempre Cartabianca", il programma di Videonews condotto da Bianca Berlinguer. Molti sono gli argomenti dibattuti, a cominciare dagli sviluppi delle indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin.

È sempre Cartabianca: le anticipazioni del 28 novembre

Il fulcro del nuovo appuntamento con "È sempre Cartabianca" è rappresentato dagli sviluppi delle indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin, focalizzandosi sul ritorno in Italia dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Oggi, Turetta ha affrontato un decisivo interrogatorio condotto dal gip di Venezia: è stata gettata luce su nuovi dettagli che potrebbero influenzare lo sviluppo del caso? Prima di questo decisivo momento, il 22enne ha discusso con il suo avvocato, Giovanni Caruso, per delineare la strategia difensiva. Attualmente detenuto nel carcere di Montorio (Verona), Turetta è sotto stretta sorveglianza. La difesa non presenterà istanze di riesame per chiedere la scarcerazione o misure meno afflittive. Le possibili strategie difensive potrebbero includere una confessione dell'omicidio per alleggerire la sua posizione processuale o anche optare per una perizia psichiatrica per esaminare eventuali vizi di mente. Il procuratore di Venezia e il pm stanno valutando l'ipotesi di contestare l'aggravante della premeditazione, basandosi su indizi come coltelli, cambio di vestiti, sacchi neri e ricerche online. L'autopsia prevista per il primo dicembre potrebbe rivelare dettagli cruciali, incluso l'eventuale uso di violenza.

Parallelamente, il dibattito del programma di Rete 4 si estende sulla persistenza del patriarcato nella nostra cultura, alla luce delle recenti manifestazioni contro la violenza sulle donne: sabato migliaia di persone sono scese in piazza, dando voce a una richiesta unanime di un reale cambiamento sociale e culturale. Questa marea umana ha sottolineato l'urgenza di affrontare e contrastare le radici profonde di tali problematiche. Inoltre, la trasmissione approfondisce le principali questioni politiche ed economiche al centro del confronto tra maggioranza e opposizione. Un altro importante focus è dedicato a un'analisi dettagliata della situazione del Medio Oriente, sull'attuale tregua delle ostilità tra Israele e Hamas, ma anche alla ripresa del conflitto bellico. Una questione di grande rilevanza geopolitica che continuerà a tenere il mondo in allerta.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (28novembre 2023)

La nuova puntata di "È sempre Cartabianca" va in onda oggi, martedì 28 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rete 4. Le puntate del programma condotto da Bianca Berlinguer sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV