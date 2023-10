È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Il nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca” non può non avere come argomento centrale gli sviluppi del conflitto in corso tra Israele e Hamas, con aggiornamento in tempo reale di tutti gli eventi di giornata. Grazie alla presenza di ospiti, esperti di geopolitica e collegamenti diretti con le zone coinvolte, Bianca Berlinguer cercherà di gettare luce su questa complessa e delicata situazione e di delineare, per quanto possibile, le possibili future ripercussioni che si avranno a livello internazionale.

Il programma si occupa inoltre di politica interna, con il governo intento a lavorare alla manovra economica. Un aspetto cruciale sarà l'impatto che avrà sui redditi più bassi. Si riuscirà a ridurre il carico fiscale attraverso la diminuzione delle tasse e l'abbattimento del cuneo fiscale, per garantire respiro economico alle fasce sociali più vulnerabili? Il programma prova a delineare il ruolo centrale che dovrebbe avere la transizione ecologica in questa manovra economica, la necessità di adottare politiche e strategie mirate per mitigare i cambiamenti climatici e promuovere un'economia verde.

Bianca Berlinguer e i suoi ospiti dibattono sullo stato di salute dal nostro territorio per fare chiarezza su come il governo intenda affrontare questa e altre sfide fondamentali. L'intento del talk show è come sempre quello di informare sui temi più caldi della politica internazionale e nazionale.