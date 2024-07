È sempre Cartabianca, Malgioglio svela: "La relazione con il mio fidanzato è finita oggi", poi il gesto delle corna

Durante l'ultima puntata di "È sempre Cartabianca", in onda martedì 2 luglio su Rete 4 e condotta da Bianca Berlinguer, arriva in studio Cristiano Malgioglio, giudice di "Amici" pronto a raccontarsi in una chiacchierata con la giornalista e Mauro Corona, al quale non solo dice che è un bell'uomo, ma gli chiede se possa andare da lui per passare una notte in montagna (purché non mangi l'aglio), perché ama l'atmosfera di quei luoghi. Ma il paroliere si concentra anche sulla sua ultima storia d'amore con l'uomo turco di 41 anni, a suo dire finita proprio oggi. Scopriamo insieme cosa ha detto in diretta nel corso della serata.

Malgioglio ha lasciato il suo fidanzato: perché

Cristiano Malgioglio entra in scena ballando con Bianca Berlinguer sulle note del suo singolo "Fernando", una canzone dedicata a Ronaldo, ma che contiene anche qualcosa del suo ex fidanzato, un uomo turco col quale avrebbe mantenuto buoni rapporti. Il paroliere svela di averlo lasciato proprio il 2 luglio 2024 e di sentirsi comunque felice: "Dentro questo brano c’è anche il nome del ragazzo con cui ho una relazione, ma ti devo dare una brutta notizia: la mia storia d’amore è finita oggi, totalmente".

Poi Bianca Berlinguer cerca di capire meglio cosa sia successo: "Ma con quel ragazzo turco che ha ispirato la canzone...?" Malgioglio risponde in maniera pacata: “Sì, perché vuole che io vada a vivere in Turchia, io amo quel luogo ma…” Allora la conduttrice gli chiede: "Non può venire lui qui?", e il diretto interessato ribatte: "No no, poi se lo portano via…". Poi aggiunge: "Quando uno si lascia si lascia, ma sono felice perché sono libero ed è bellissimo esserlo, è straordinario, non soffro perché poi rimane l’amicizia, che è la cosa più importante. Sono tranquillo, non mi avvelenerò”, e poi ricorda: “Nella vita ho sempre lasciato io perché avevo paura che mi abbandonassero, ma con l'ultimo non è andata così”

Poi le corna...

Durante l'intervento, Bianca Berlinguer si rivolge a Mauro Corona ricordando al pubblico che lui pensa spesso alla morte, e l'interessato ribatte: "Ci penso ma senza paura. L'idea della morte mi tiene vigile, mi fa fare le cose che uno sciocco qualsiasi direbbe 'faccio domani'". Malgioglio lo interrompe: "Io sono venuto qui perché voglio tanta allegria e lui invece mi parla di morte. Io voglio divertirmi. Non bisogna avere paura. Se uno ha timore della morte è perché ha fatto tanti peccati nella vita". Corona spiega: "Bisogna metterla in conto. Quanti amici la sera prima erano lì e l'indomani non c'erano più per un infarto o un incidente? Dobbiamo mettere in contro che potrebbe capitare anche a noi. Crediamo sempre che muoiano gli altri, che facciano gli incidenti i figli degli altri..." A questo punto Malgioglio si alza all'improvviso, dopo aver fatto il gesto delle corna, e dice: "va bene, io vado via", ma la Berlinguer lo ferma: "No, no, Cristiano, stai seduto".

Poi si torna a parlare di quando Malgioglio ha dichiarato che sulla propria lapide vorrebbe far scrivere "Finalmente ha smesso di fare shopping". E Mauro Corona? "Io farei scrivere "qui giace..." Il paroliere interviene subito e, facendo lo stesso gesto di prima, dice: "Mamma mia, ragazzi, bisogna proprio fare le corna qua..." Dopo la risata generale in studio, Corona termina il suo discorso: "Qui giace Mauro Corona, uomo iniquo e perverso, pregare per lui è tempo perso".