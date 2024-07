È sempre Cartabianca, Mauro Corona torna all'attacco: "Berlinguer, ballerei con lei in orizzontale"

Siamo giunti all’ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, il talk politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 martedì 2 luglio, e di certo non può mancare l’ospite fisso della stagione, ovvero Mauro Corona il quale, come sempre, regala i momenti più leggeri della serata, oltre a commentare tematiche serie e di indubbia importanza. Vediamo insieme cosa ha detto questa volta Corona alla conduttrice.

Mauro Corona e la corte sfrenata a Bianca Berlinguer

Torna alla carica Mauro Corona, che già martedì scorso aveva corteggiato Bianca Berlinguer in diretta senza porsi alcun freno davanti al pubblico e alla stessa conduttrice. Oggi lo scrittore e alpinista non smette di sorprendere, anche con battute che alludono al sesso e un po' più spinte rispetto al solito. Ma andiamo per gradi: l'intervento di Corona inizia in maniera molto "tranquilla", parlando prima del suo pensiero sull'eleganza ("Io cerco di essere elegante nel cervello, non nel vestire"), poi dell'ultima disastrosa partita dell'Italia contro la Svizzera ("Meno Ferrari e più gol. Questa squadra qui…poveracci. Bisogna puntare sui giovani"), e delle elezioni francesi.

Poi si parla di un alpinista morto in montagna e l'ospite dichiara: "Se morissi, vorrei essere lasciato lì". A ciò la conduttrice risponde: "Tanto a lei non succede", e Corona ribatte: "Bianchina, da quando fa la veggente? Chi l'ha detto che non può succedere?". Non manca la replica della Berlinguer ("È solo un augurio") e poi la risposta dell'alpinista: "Ho una grande ammirazione che curano i vecchi, Non mi vedo col pannolone che mi faccio la pipì addosso, preferisco cadere lassù". "Magari non ci arriva al pannolone e a 100 anni non avrà bisogno della badante", commenta la Berlinguer. "Se è una badante come lei quasi quasi ci metto la firma", replica Corona. "Certo, io adesso mi muovo di qua e vado a fare la badante...", ribatte la diretta interessata. "A me però", precisa l'uomo, al quale la giornalista dice: "Ormai ho la mia età, le badanti devono essere più giovani.Come faccio a sollevarla se lei non si alza più?".

Poi una serie di commenti sulla bellezza della Berlinguer: "Questa sera, nell'ultima puntata, la vedo vestita di bianco con un'eleganza da nuvola, bella proprio" è tra questi, e la conduttrice svela che il suo cambio di stile è avvenuto quando l'uomo le ha detto in diretta che il fucsia non se lo può più permettere perché "ha una certa età".

L'ingresso di Malgioglio e il commento spinto di Corona

Quando Cristiano Malgioglio entra in studio ballando sulle note di "Fernando" al centro dello studio insieme alla conduttrice, con Corona in video collegamento a guardarli, il giudice di "Amici" dichiara: "Io mi aspettavo da Corona che si fosse vestito in stile James Bond. Lui è un bellissimo uomo, l’unica cosa che gli farei è la tinta ai capelli, glieli farei castani. Io lo spoglierei tutto e lo vestirei alla mia maniera. Poi ha una bella faccia da cinema. Devo conoscerlo personalmente, io vorrei passare una notte in montagna con lei...”. L'ospite commenta: “Per sentirmi dire che sono un bell’uomo ho dovuto aspettare Malgioglio, lei Bianchina non me l’ha mai detto”. E la Berlinguer gli ricorda: "Vabbè, glielo dicono tutte le altre donne...". A questo punto Malgioglio inizia a cantare "e mi sto innamorando, Fernando…”.

Poi si passa a parlare di "sandunga", termine adottato per la prima volta dal paroliere una sera ad "Amici" e la conduttrice gli chiede se Corona la abbia o meno. Malgioglio risponde: "Io penso che lei abbia tanto sandunga, si muove molto bene, non c'è un'età per averla". La Berlinguer insiste su quest'ultimo aspetto e Corona commenta: “Se dice che ho la sandunga me la tiri fuori, Bianchina”, ma lei lo zittisce: "Io sto qui, lei lì, già gliel'ho spiegato. È inutile tornarci". Allora Malgioglio cita "Striscia la notizia" e la conduttrice ribatte: "Non va in onda in questo periodo, poi recupera a settembre". Inoltre, scopriamo che l'alpinista è stato invitato con insistenza a "Ballando con le Stelle", ma quando la giornalista parla di tradimento, Corona si lascia andare: "Io ballo solo con lei Bianchina, magari in orizzontale". Immediata la risposta della diretta interessata: "La smetta di dire cose che non deve dire, ogni volta deve andare a questi riferimenti, e per fortuna dobbiamo andare in pubblicità..."