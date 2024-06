È sempre Cartabianca, Corona corteggia Berlinguer: "Potrei non essere solo un amante televisivo..." Poi l'annuncio: "Torneremo"

Al via una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 martedì 25 giugno, e il primo ospite, come sempre, è Mauro Corona. L’alpinista e scrittore inizia la puntata complimentandosi per la bellezza della conduttrice e lasciando intendere, scherzosamente, che potrebbe essere molto più di un “amante televisivo”. Scopriamo insieme cosa ha detto in diretta.

La corte di Corona alla Berlinguer

Come già accaduto in passato, Mauro Corona, dopo essere stato accolto in video collegamento dalla Berlinguer, parte subito con la sua corte sfrenata: “Bianchina, mi permetta, questa sera la vedo particolarmente bella, al di là dell’abbigliamento. Mi ha messo agitazione perché la bellezza crea inquietudine, non so se sia perché siamo in prossimità delle vacanze”. La conduttrice, un po’ imbarazzata, lo ringrazia e poi gli chiede: “Che bilancio ne trae dal passaggio da Rai a Mediaset?”

L’ospite risponde: “So che può sembrare una sviolinata a Berlusconi ma io mi sono trovato bene". Poi si blocca: "Non mi giunge la sua voce, ma non mi arrabbio neanche più", dice riferendosi alla gaffe fatta un paio di puntate fa. "A Mediaset mi hanno sempre lasciato dire quello che volevo, anche in Rai ma lì erano più fiscali, dovevi vestirti in un certo modo, non potevi indossare delle sigle sulla maglietta…”, prosegue.

Bianca Berlinguer assicura: "Torniamo sicuro il prossimo anno"

Quando Corona parla della prossima stagione ("Speriamo bene, speriamo di tornare perché i bilanci si fanno alla fine"), Bianca Berlinguer assicura: “Torniamo sicuro il prossimo anno”, e l’ospite replica: “A meno che lei non abbia altri amanti a sostituirmi…” Non manca la risposta attenta della conduttrice: “Secondo lei io come trovo altri amanti televisivi come lei? Ci hanno provato a dividerci ma non ci sono mai riusciti. Quando andrò in pensione, lei troverà altri posti dove andare”. Ma l’uomo non le dà ragione, anzi la rassicura: “Se finisce lei, se va ‘collocata a riposo’, io basta, non mi accaso da un’altra parte”, e poi aggiunge: “Mi ha definito amante televisivo, ma volendo sono anche un altro tipo di amante…”

“Ma se lei sta là e io sono qua…”, dice la Berlinguer prima di ascoltare la replica di Corona: “Stia buona, non abbia fretta”. La conduttrice ironizza: “Abbiamo tutto il tempo, tanto siamo due ragazzini…”, e l’ospite ricorda: “Queste faccende non bisogna programmarle, devono accadere e prima o poi accadrà”. Poi la Berlinguer scherza: “La verità è che sto invitando Corona per farle accadere, ma se non viene...”. Infine, parlando di Giorgio Armani, lo scrittore svela: “Se vengo da lei, mi profumo, mi vesto bene e le porto rose rosse. E poi le dico: ‘Bianchina, sono qui, cosa decide di fare?’”