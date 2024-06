È sempre Cartabianca, Mauro Corona si scusa per la gaffe ("licenziate questi inetti") e poi sbotta: "Non so se farò un'altra stagione, è vergognoso"

Durante la nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show politico in onda martedì 18 giugno 2024 su Rete 4 e condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, Mauro Corona si scusa pubblicamente per quanto detto nella scorsa puntata, quando, lamentandosi per il collegamento scadente dallo studio, ha dichiarato “Io sono stanco, licenziate questi inetti. Stiamo qui a perdere tempo perché non arriva la voce”, riferendosi ai tecnici del programma.

Il discorso di Mauro Corona contro i giornalisti

Mauro Corona, prima di iniziare l'intervista con Bianca Berlinguer, tiene a precisare di non voler fare licenziare nessuno a È sempre Cartabianca: "Intanto volevo scusarmi perché nell’altra puntata, infastidito dalla mancanza della sua voce, ho detto come una battuta “licenziateli”... Ma scherziamo? Chiedo scusa, non licenzierei mai nessuno. La mia era una battuta provocatoria, ma figuriamoci se voglio che siano licenziati gli operai, la gente, le maestranze… perché ormai in televisione - infatti non so se farò un’altra stagione - non si può più dire nulla che viene catturata la tua affermazione e usata in maniera oscena, vergognosa. Non voglio licenziare nessuno, al massimo licenzio me stesso e basta. Chi è intelligente dovrebbe capire dov’è il fine della battuta, anzi dovremmo assumere più persone ovunque e pagarle bene".

Bianca Berlinguer cerca di arginare la situazione scusandosi a sua volta: "È stato giusto fare questa precisazione, perché è vero che possono capitare degli inconvenienti tecnici fastidiosi, ma sono certa che lei non aveva alcuna intenzione di dire questo. Anche io ho sbagliato a non intervenire subito e dire ‘Vabbè, non ne parliamo neanche'. Capitolo chiuso, ci scusiamo entrambi per ciò che è successo e andiamo avanti”. Ma Corona non ci sta e aggiunge: “In queste discussioni chi è intelligente - altrimenti vendono l’intelligenza artificiale - dovrebbe capire dove c’è il confine della battuta, anche facendo finta di essere arrabbiato, ma figuriamoci se voglio che vengano licenziate le persone".