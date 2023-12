È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

La puntata pre-natalizia di "È sempre Cartabianca" mette al centro del dibattito i temi dominanti nel dibattito politico, con uno sguardo attento al confronto "a distanza" tra maggioranza e opposizione nel contesto della manifestazione di Atreju. Questo evento ha visto la partecipazione della premier Giorgia Meloni, protagonista di un intervento molto chiacchierato da telegiornali e quotidiani nazionali, introducendo tematiche rilevanti e spunti di riflessione che verranno esplorati nel corso del programma.

Nel frattempo, è da sottolineare l'approvazione da parte della Commissione Bilancio degli emendamenti alla manovra economica. Il focus di tale revisione è incentrato su settori cruciali come la sanità, le pensioni e la rimodulazione dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto. L'attenzione si sposterà, pertanto, verso le principali novità che caratterizzeranno l'anno 2024, evidenziando le implicazioni di tali cambiamenti per la società.

L'appuntamento con "È sempre Cartabianca" include anche un approfondimento su vicende di cronaca legate al ricorso alla legittima difesa (vedi il recente caso del gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero, condannato dalla corte d'assise di Asti a 17 anni per omicidio volontario). Questo argomento verrà esaminato in dettaglio, analizzando i vari casi e riflettendo sulle dinamiche sociali e giuridiche coinvolte.

Tra gli ospiti della serata, presenti In studio e in collegamento, troviamo innanzitutto Mauro Corona, presenza fissa del programma. Intervengono inoltre Concita De Gregorio, Andrea Scanzi, Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti, più altri non annunciati: il dibattito si propone di fornire un'opportunità per comprendere le dinamiche politiche in corso, anticipando i cambiamenti che il nuovo anno porterà con sé e offrendo spunti di riflessione su questioni sociali di attualità.