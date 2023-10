Eleonora Giorgi spiazza Silvia Toffanin: "Piaccio ai 20enni perché hanno paura delle coetanee", il video

Eleonora Giorgi sta affrontando un periodo non facile: a metà settembre è morta sua madre e questo le ha causato una grandissima sofferenza. Le due hanno sempre avuto un rapporto particolare poiché la madre, molto religiosa, dopo aver scoperto il tradimento del marito, che aveva un'altra famiglia, decise prima di mandarlo via di casa e poi di intraprendere una vita religiosa quasi da "mistica". Avendo intrapreso questo "cammino religioso" lei ha avuto con i figli un rapporto particolare, talvolta è stata anche poco presente, ma Eleonora le ha perdonato tutto. "Lei vorrebbe che io sorridessi, per questo mi vedi felice e sorridente", ha spiegato a Silvia Toffanin.

La conduttrice poi cambia argomento e le chiede dei suoi amori: "Nella mia vita mi sono sempre dedicata molto agli uomini, forse ho un'impostazione antica... Ora sono da sola, anche perché gli uomini richiedono molto impegno... Però adesso ti dirò una cosa...". E dopo un attimo di esitazione Giorgi fa una rivelazione che spiazza Toffanin: "A me piacciono i 50enni, ma non mi guardano... Mi guardano invece i 20enni... Perché loro sono smarriti dalle ragazze giovani, che sono un po' brusche, e quante volte sai mi hanno detto voi siete le ultime donne!". "Io non lo voglio il toyboy perché sono sana di mente, lo vorrei platonicamente... Non mi potrei mai spogliare di fronte a loro: una cattedrale in decadenza... Di spogliarmi lo potrei fare davanti a un vecchietto a luce spenta però quanto sono belli gli uomini a 20 anni!". Tra le risate di Silvia Toffanin, che non ha nascosto però il suo stupore, si è conclusa l'intervista.