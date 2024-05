Eleonora Giorgi: "Inizierò un altro ciclo di chemio, sono molto preoccupata"

(L'intervista di Elenora Giorgi)

"Andrà tutto bene. Lunedì inizierò un altro ciclo di chemio e sono molto preoccupata". Eleonora Giorgi ha parlato del dopo l'intervento a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L'attrice da alcuni mesi si sta curando per un tumore al pancreas per cui poco più di un mese fa è stata operata. "L'operazione non era dall'esito scontato, c'era un alto tasso di rischio. È andata bene, sono passati 43 giorni dall'intervento. Non sento più dolore, ma è cambiato il sistema digestivo. Devo mangiare cose che non disturbino il pancreas. Certo, sono fragile. Ci sono cali di energia, ma posso solo ringraziare i medici", ha rivelato l'attrice.

"Lunedì inizierò un altro ciclo di chemio per scongiurare rischi dall'eventuale diffusione di cellule cancerose. È un cammino durissimo, come sanno tutti coloro che sono malati. Tra due mesi finirò la chemio, capirò che cosa sarò", aggiunge. "Ora sono molto preoccupata per la chemio, che ho già fatto come un soldato per 4 mesi prima dell'operazione. Ora ho un ringiovanimento delle cellule in corso, dopo l'intervento, e la terapia un po' mi preoccupa: la chemio è un veleno, spero non mi dia un colpo fortissimo". Giorgi non ha nascosto le sue paure, ma in questi mesi ha anche vissuto momenti bellissimi come ad esempio l'aver accompagnato all'altare suo figlio Andrea Rizzoli.