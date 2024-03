Eleonora Riso, la verità sul rapporto con Niccolò Califano dopo la vittoria a MasterChef: "Siamo molto vicini"

Eleonora Riso, 27 anni, cameriera di Firenze, ha vinto MasterChef Italia 13. "Sono felice, ma non mi è passato tutto, altrimenti smetterei di andare dalla psicologa" ha commentato sorridendo nell'intervista rilasciata a Cook del Corriere.it a poche ore dal trionfo, in un'intervista che ha ripercorso le emozioni di questa straordinaria esperienza che è stata importante dal punto di vista professionale, ma non solo. "Mostrarmi come sono, con le mie fragilità, è sempre stato il mio modo di approcciarmi agli altri", ha confidato: "Mi sono resa conto, negli anni, che non nascondendomi potevo conoscere persone più simili a me e avere con loro un rapporto più profondo. Anche in relazione ai miei disturbi alimentari, anoressia nervosa e bulimia. Non ho problemi a dirlo perché fin da subito ho capito che parlandone avrei capito meglio anche io. Ora sto bene, mangio un sacco di burro!".

Sul podio insieme a lei ci sono stati Michela Morelli e Antonio Mazzola. Tra il pubblico festante, invece, felice di festeggiare la sua meritatissima vittoria, Niccolò Califano, ex compagno di viaggio uscito a un passo dall'ambito traguardo nel corso della semifinale. Durante il loro percorso a MasterChef tra i due aspiranti chef si era creato un bel feeling che ha alimentato le voci di un presunto flirt. Oggi Eleonora ha parlato anche di lui e del rapporto nato in queste settimane. "Se con Niccolò c'è del tenero? Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto vicini, però lo devo ancora capire anche io che cosa c'è", ha risposto la vincitrice dopo una lunga pausa: "Ci sentiamo spesso e ogni tanto ci vediamo, come con altri del programma".

Dal canto suo, Niccolò aveva ammesso: "Il nostro legame si è fortificato con il tempo, soprattutto dopo la prova in cui abbiamo cucinato insieme", dando così riprova di una bella amicizia che secondo qualcuno potrebbe sfociare in altro. La frase "Entrato con Riso Ludi. Uscito con Riso Eleonora...", infatti, scritta a corredo del post dedicato proprio a Eleonora da molti è stata interpretata come una dichiarazione d'amore pubblicata con il gioco di parole che si riferisce al cognome della ex fidanzata di Niccolò (Ludi) a cui ha dedicato il suo piatto, e quello di Eleonora (Riso).