Elezioni europee 2024, come seguirle in tv: Exit Poll e risultati

Questo fine settimana, sabato 8 e domenica 9 giugno, oltre 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi membri del Parlamento Europeo. Gli elettori sceglieranno 76 rappresentanti italiani all'interno dell'assemblea europea, rendendo l'Italia la terza nazione più rappresentata, subito dopo Germania e Francia, con un totale di 270 europarlamentari.

In concomitanza con le elezioni europee, si terranno anche le elezioni per il Presidente della Regione Piemonte e le amministrative in 3698 comuni italiani, tra cui 29 capoluoghi di provincia come Bari, Firenze e Cagliari. Le urne saranno aperte dalle 15:00 alle 23:00 di sabato 8 giugno e dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 9 giugno. Lo spoglio dei voti inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Elezioni: come seguirle in tv

Domenica 9 giugno



A partire dalle 23:00 di domenica 9 giugno, verranno comunicati i primi exit poll relativi alle liste per le elezioni europee, ai candidati alla presidenza del Piemonte e ai candidati sindaci nei principali comuni. Le prime proiezioni per le elezioni europee saranno disponibili a mezzanotte.

Le reti Rai propongono:

22.50, Rai 1: Speciale Porta a Porta Elezioni Europee, condotto da Bruno Vespa

22.50, Rai 3: Speciale Elezioni Europee, condotto da Monica Giandotti

24.00, Rai 2: Speciale Tg2, condotto da Luca Moriconi

RaiNews24, in onda per 24 ore con aggiornamenti continui

Mediaset risponde con uno Speciale Quarta Repubblica – Europa al voto, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Rete 4

La 7 seguirà l'evento con la tradizionale Maratona Mentana a partire dalle 22:30

Sky offrirà una copertura continua delle elezioni europee tramite Sky Tg24, che seguirà gli exit poll e lo scrutinio dei voti in tempo reale.

Lunedì 10 giugno



Il giorno successivo a quello del voto prosegue in modo molto ampio la copertura in casa Rai

dalle 6.30; dalle 14.55, Rai 1: Speciale Elezioni Europee a cura del Tg1

7.00, Rai 3: Buongiorno Italia; 7.30, Rai 3: Buongiorno Regione

8.00, Rai 3: Agorà

10.00, Rai 2: Speciale Elezioni

12.25, Rai 3: Speciale Elezioni

16.15, Rai 2: Speciale Elezioni europee e amministrative

21.30, Rai 1: Porta a Porta condotto da Bruno Vespa

23.00, Rai 2 e Rai 3: Speciali elezioni

Su Mediaset sarà possibile vedere:

15.30, Rete 4: Tg4 – Diario del giorno, condotto da Giuseppe Brindisi

20.30, Rete 4: Prima di domani, condotto da Bianca Berlinguer

21.25, Rete 4: Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro

21.15, La7: Speciale Propaganda Live

Anche lunedì 10 Sky Sky Tg24 garantisce, in tempo reale, aggiornamenti sui risultati elettorali.

