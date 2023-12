Elisa - Buon Natale anche a te, il concerto stasera in tv: scaletta e ospiti

In occasione della Vigilia di Natale oggi, 24 dicembre 2023, Canale 5 propone lo speciale "Elisa - Buon Natale anche a te". Si tratta di uno show che condensa i concerti che Elisa ha tenuto al Mediolanum Forum di Milano il 15 e 16 dicembre 2023 dal titolo "An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only". La voce e la musica di Elisa la fanno da padrona. Nel corso della serata salgono sul palco diversi artisti ed amici della cantautrice, pronti a rendere questo appuntamento più ricco e suggestivo.

Elisa - Buon Natale anche a te: le anticipazioni del concerto di Elisa

Canale 5 trasmette in prima serata "Elisa Buon Natale anche a te", uno show-evento all'insegna della grande musica. La serata speciale vedrà Elisa esibirsi sul palco del Mediolanum Forum di Assago in momenti inediti ed emozionanti, con la partecipazione di ospiti di spicco provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo.

Questo evento segue i trionfi di Elisa con i concerti "An Intimate Night" tenuti nei teatri a dicembre scorso e le due date sold out all'Arena di Verona a giugno. Nel corso delle due serate al Mediolanum Forum, Elisa ha coinvolto il pubblico in una serie di quadri musicali, toccando vari stili e generi, dimostrando la sua versatilità artistica.

Lo show rappresenta un'occasione unica per il pubblico di Canale 5 di godere delle esibizioni di artisti del calibro di Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Elodie, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer, Giovanni Storti, Andrea Bocelli e Tiziano Ferro. Gli ospiti, insieme a Elisa, si esibiranno in una variegata selezione di brani che spazieranno dai successi personali a classici natalizi.

Oltre alla componente artistica, Elisa ha mostrato la sua sensibilità ambientale sostenendo l'iniziativa "Music for the Planet" insieme a Legambiente. Durante l'evento, sia Elisa che gli altri artisti invitano il pubblico a partecipare all'iniziativa inviando sms o telefonando al numero 45590, attivo dal 12 al 31 dicembre, per contribuire alla piantumazione di nuovi alberi in tutta Italia e contrastare la crisi climatica.

L'evento segna un momento significativo nella carriera di Elisa, che ha annunciato una pausa di quasi due anni dalla sua attività musicale per dedicarsi ad altri progetti e approfondire la sua crescita artistica. Il concerto di Natale rappresenta, dunque, un'opportunità speciale per i fan di condividere e celebrare la musica di Elisa prima della sua breve interruzione.

Di seguito le canzoni che Elisa ha proposto nei concerti del 15 e del 16 dicembre a Milano:

Overture / Un Filo Di Seta Negli Abissi

Quando Nevica

L’Anima Vola

Luce (Tramonti A Nord Est)

Eppure Sentire (Un Senso Di Te)

Anche Fragile

Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On)

Dancing

Labyrinth

No Hero

Qualcosa Che Non C’è

O Forse Sei Tu

Se Piovesse Il Tuo Nome

A Modo Tuo

Together

Ancora Qui

Silent Night

Buon Natale Anche A Te

Dove vedere "Elisa - Buon Natale anche a te" in tv (24 dicembre 2023)

Il concerto "Elisa - Buon Natale anche a te" va in onda oggi, 24 dicembre 2023, dalle 21.20 su Canale 5; ed è inoltre visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

