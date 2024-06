Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti Live: il commento al post di Alan Palmieri dopo l'addio alla conduzione

Per la prima volta dopo sette anni Battiti Live non è condotto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Al loro posto al timone dell'evento musicale dell'estate svolto in Puglia e poi trasmesso in differita in tv (da quest'anno su Canale 5 e non più su Italia 1) ci sono Alvin e Ilary Blasi, coppia consolidatasi con l'Isola dei Famosi e adesso sul palco della rassegna insieme a Rebecca Staffelli. La decisione di sostituire i presentatori non è stata in alcun modo commentata dai diretti interessati. Solo Elisabetta Gregoraci, interpellata sulla possibilità che al suo posto arrivasse la collega, aveva risposto in modo piuttosto freddo qualche tempo fa: "In realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro" rispose a chi, durante Tv Talk, le chiese un'opinione sull'anticipazione di Pier Silvio Berlusconi. Ora, però, ecco spuntare un segno di affetto al post di Alan Palmieri dedicato a Battiti, dal momento che il conduttore è comunque rimasto a lavorare nel programma seppur dietro le quinte.

Elisabetta Gregoraci e il "cuore" per Alan Palmieri

"Nel cuore della musica Battiti Live" ha scritto Alan Palmieri a corredo di una foto dedicata all'evento. Ed è al suo pensiero che Elisabetta Gregoraci ha risposto con un cuore, segno di affetto nei confronti dell'ex compagno professionale e anche del programma a cui evidentemente, dopo sette anni, è rimasta affezionata. Pronta la risposta di Palmieri che le ha risposto con un altro cuore e delle stelline. Lo scambio è stato commentato con nostalgia dai follower di entrambi, ancora non abituati all'idea di non ritrovarli sul palco adesso occupato da Ilary Blasi e Alvin, protagonisti di un'edizione appena iniziata.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera