Ilary Blasy a Battiti Live? Il commento (gelido) di Elisabetta Gregoraci: il video

Qualche settimana fa è stato Pier Silvio Berlusconi in persona ad annunciare che Ilary Blasi, lasciata la conduzione dell'Isola dei Famosi, potrebbe prendere il timone di Battiti Live: "Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull'intrattenimento puro. Se il progetto decolla, questa estate 'Battiti Live' passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary", sono state le dichiarazioni dell'ad Mediaset che, tuttavia, non hanno aggiunto nulla di più rispetto al futuro di Elisabetta Gregoraci, attuale padrona di casa dell'evento musicale, in caso di effettiva sostituzione.

La questione è stata affrontata nella puntata di sabato 17 febbraio di Tv Talk su Rai 3 che ha avuto come ospite proprio Elisabetta Gregoraci. "Ilary Blasi prende il testimone da lei a Battiti Live, ha qualche consiglio da darle?" è stata la domanda per lei. Fredda e quasi infastidita è sembrata la sua risposta: "Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro" ha replicato la conduttrice che, dunque, al momento resta almeno formalmente ancora titolare del programma che presenta dal 2017, salvo, appunto, dichiarazioni formali che potrebbero davvero cambiare la situazione. Intanto attualmente Elisabetta Gregoraci è in onda su Rai 2 con il programma Mad in Italy insieme al duo Gigi e Ross.