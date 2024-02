Tv Talk, scintille tra Elisabetta Gregoraci e Grazia Sambruna: "Sei prevenuta". Il video della lite

Acceso botta e risposta tra Elisabetta Gregoraci e Grazia Sambruna nella puntata di Tv Talk in onda sabato 17 febbraio 2024 su Rai 3. Sia la conduttrice che la critica televisiva, autrice per il Corriere delle pagelle sui programmi, erano ospiti del programma per commentare Mad in Italy, presentato dalla showgirl insieme a Gigi e Ross. Un accenno ai voti dati da Sambruna ai tre volti della trasmissione di Rai 2 (un 8 e un 9 a Gigi e Ross, mentre appena la sufficienza alla Gregoraci) era stato fatto nel corso della discussione, ma la tensione è nata dopo, quando si è affrontato il tema Geolier e Sanremo.

A proposito dei fischi arrivati per il cantante alla fine della serata delle cover, Grazia Sambruna ha affermato che quel discusso modo di contestare non era rivolto all'artista in sé, ma alla classifica per il fatto che c'erano state almeno una decina di cover migliori della sua. A quel punto Elisabetta Gregoraci è intervenuta: "Per la prima volta sono d'accordo con te", è stato il suo commento che ha trovato la risposta ironica della critica televisiva. "Oh che bello! Comunqe non ti promuovo alla prossima puntata". Una battuta che non è affatto piaciuta alla showgirl che ha subito espresso la sua amarezza con decisione: "Non fa niente, non fa niente, non mi aspetto nulla. Vado avanti lo stesso, anche il fatto che tu lo abbia detto senza vedere la puntata fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo. Va bene così. Non sei obiettiva nel dare le votazioni". A nulla è servita la precisazione che si trattasse di una battuta: "Il fatto che tu dica che non mi promuovi quando mi avevi promosso ieri. Ma non importa! Tutto questo prima ancora che tu veda la puntata! Fa capire realmente che non sei oggettiva nel dare i giudizi. Fine. Punto. Dammi un 3! Me lo metto da sola il 3, non l'ho mai avuto nella mia vita ma da te lo accetto", ha proseguito piccata Gregoraci.

"Io spero lei possa vivere pacificamente e serenamente con le mie bocciature, ci mancherebbe, è la mia umile opinione", ha poi concluso Sambruna: "Ci manca solo che ne faccia una malattia".