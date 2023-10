Emma Bonino è guarita dal tumore: l'annuncio a Belve (e il messaggio di Giorgia Meloni)

Emma Bonino è guarita dal tumore ai polmoni contro cui lottava da anni. Lo ha annunciato a Belve - nella puntata che andrà in onda stasera, su Rai 2 - in una intensa intervista in cui si mette a nudo.

Quando Francesca Fagnani ricorda alla parlamentare che molti le hanno rinfacciato una certa ambizione politica, lei risponde: "Le sembra un reato che le donne abbiano un'ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo. Anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato".

Non mancano, poi, momenti divertenti: si parte dall'infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese, si passa dalla vocazione politica nata dall'esperienza traumatica dell'aborto che la porta a militare nel partito Radicale e si arriva fino ai giorni nostri. E sul rapporto con Marco Pannella, quando Fagnani le chiede se ancora le manchi nonostante la rottura dei rapporti negli ultimi anni, Bonino confessa: "Sì, è stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto". E quando la giornalista le chiede: "Davvero non ha capito i motivi della rottura?", lei risponde categorica: "No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro". C'è qualcosa che avrebbe voluto dirgli e che non ha fatto in tempo a dirgli? "Sì, gli volevo chiedere ma che ti prende, ma che ti viene in mente? Lui disse una volta che ero una burocrate leale, mah".

Il messaggio di Giorgia Meloni e la sua risposta

La notizia della guarigione di Emma Bonino è arrivata fino a Giorgia Meloni, da sempre sua avversaria politica. La presidente del Consiglio ha scritto su Twitter: "Sono lieta di apprendere la notizia della guarigione di Emma Bonino dal tumore a un polmone. Auguri a lei e un pensiero speciale a tutti coloro che stanno affrontando una battaglia contro la malattia". Puntuale la risposta di Bonino, sotto il tweet: "Ringrazio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, anche io mi associo al pensiero per chi sta affrontando questa battaglia".