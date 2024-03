Endless Love, il cast: attori e personaggi

Trasmessa quotidianamente da Canale 5, alle 14.10, a partire dall'11 marzo, la soap opera "Endless Love" è la fresca aggiunta alla programmazione televisiva italiana, e si propone di conquistare il cuore del pubblico italiano, prendendo il testimone dall'amatissima "Terra amara", precedentemente trasmessa nella medesima fascia oraria. In questo speciale, conosciamo i protagonisti e gli attori che danno vita a questa novità televisiva.

Nihan Sezin (interpretata da Neslihan Atagül)

Appartenente a una famiglia benestante di Yeniköy, è la figlia di Vildan, di nobile discendenza, e di Önder, che è salito di rango da una famiglia di classe media. Gemella di Ozan, Nihan è una ragazza allegra, piena di vita ed estroversa; ma anche un po' distante rispetto alla ricca e sfavillante vita in cui è cresciuta. Nel 2010 incontra Kemal: i due si innamorano e progettano il matrimonio. Ma quando suo fratello Ozan uccide una donna, per coprirlo Nihan è costretta a sposare il ricco Emir, che è innamorato di lei. Per questo motivo Kemal lascia la capitale, ma vi fa ritorno cinque anni dopo. La passione tra i due si ravviva.

Kemal Soydere (interpretato da Burak Özçivit)

Ingegnere minerario, proviene da una famiglia umile di Yeniköy. È uno dei tre figli di Barber Hüseyin e della casalinga Fehime, e fratello di Tarık e Zeynep. Ad inizio serie incontra casualmente Nihan, di famiglia borghese, e si innamora, ricambiato. Quando sta per chiederle di sposarlo, la ragazza è costretta a rifiutare: per salvare suo fratello Ozan dal carcere, sposa Emir per nascondere l'omicidio. Kemal lascia Istanbul per andare a lavorare come ingegnere minerario a Zonguldak. Durante il lavoro, salva il suo capo da una frana mentre controlla l'interno della miniera. In cambio il giovane riceve un'opportunità di lavoro unica, ma deve avviare una partnership proprio con la compagnia di Emir Kozcuoğlu, marito del suo grande amore. A cinque anni dal primo incontro con Nihan, Kemal torna a Istanbul: l'amore si riaccende.



Emir Kozcuoğlu (interpretato da Kaan Urgancıoğlu)

Proveniente da una famiglia ricca, è ossessionato e follemente innamorato di Nihan, di cui è follemente innamorato. Capo dell'azienda di famiglia, a causa dei suoi errori, talvolta i suoi poteri professionali vengono limitati da suo padre. Ha la convinzione che con il potere finanziario derivato dalla sua famiglia possa ottenere tutto ciò che vuole e si ritrova, pur non ricambiato, a sposare Nihan in un matrimonio combinato. Quando è costretto a lavorare con Kemal in un progetto comune, scopre il passato condiviso tra il ragazzo e sua moglie. Nasce, a quel punto, una lotta continua con Kamal, che consacra Emir come il "cattivo della soap".



Leyla Acemzade (interpretata da Zerrin Tekindor)

Leyla è una donna che vive da sola in una vecchia residenza. Pur piena di vita, non ama parlare del passato. Nonostante la differenza di età, la sua amicizia con Kemal è davvero speciale. Sorella di Vildan, e dal quartiere vista con una certa ammirazione, Leyla è anche la zia di Nihan.



Galip Kozcuoğlu (interpretato da Burak Sergen)

Ricco padre di Emir, è anche l'unica persona in grado di domare il figlio. Con il passare del tempo si scopriranno alcuni suoi scheletri nell'armadio, come il seppellire i rifiuti radioattivi nell'ambiente circostante.



Ayhan Kandarli (interpretato da Kerem Alışık)

Innamorato di Leyla, con il passare delle puntate di scoprirà avere un ruolo chiave nella storia di vendetta di Kemal nei confronti di Emir.



Asu Alacahan (interpretata da Melisa Aslı Pamuk)

Nipote di Hakkı Alacahan, è il braccio destro di Kemal a Zonguldak, nonchè nipote del suo capo. Ex moglie di Emir, sposerà proprio Kemal. Inevitabile la gelosia nei confronti di Nihan: le due diventeranno acerrime nemiche.



Hüseyin Soydere (interpretato da Orhan Güren)

Kemal è il padre di Kemal, Zeynep e Tarık, un capofamiglia affettuoso, gentile, nonchè lavoratore instancabile. Mantiene la sua famiglia facendo il barbiere ed è molto rispettato dall'intera comunità.

)



Fehime Soydere (interpretata da Zeyno Eracar)

Madre di Kemal, Zeynep e Tarık, è gentile, affabile e intelligente. Madre esemplare, la sua esistenza ruota attorno alla felicità e alla tranquillità della sua famiglia.



Tarık Soydere (interpretato da Rüzgar Aksoy)

Fratello maggiore di Kemal e Zeynep, è il primogenito di Hüseyin e Fehime. Divorziato da Banu, ha imparato a nascondere le sue vere emozioni fin da piccolo: ha sempre mal sopportato il fatto che Kemal sia il favorito della famiglia.



Zeynep Soydere (interpretata da Hazal Filiz Küçükköse)

Sorella di Kemal e Tarık, è una ragazza intelligente e ambiziosa, che per carattere si discosta dalla sua famiglia di origine. Sposerà Ozan, ma è innamorata di Emir.



Ozan Sezin (interpretato da Barış Alpaykut)

È il fratello gemello di Nihan. Soffre di asma ed è sposato con Zeynep.



Önder Sezin (interpretato da Kürşat Alnıaçık)

È il padre di Nihan e Ozan. Uomo tranquillo e riservato, non è dominante né in casa né sul lavoro. La sua resta un'esistenza fondamentalmente amara.

Altri personaggi:

Banu Akmeriç (Çağla Demir)

Vildan Acemzade (Neşe Bayken)

Hüseyin Ali (Mehmet Ali Bayhan)

Sema (Elif Özkul)

Salih (Gökay Müftüoğlu)

Yasemin (Nihan Aşıcı)

Eda (Ece Yaşar)

Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan)

Zehir (Uğur Aslan)

Mercan (Gizem Karaca)

Hakkı Alacahan (Metin Coşkun)

Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu)

Adem (Barış Kışlak)