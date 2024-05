Leggiamo le nuove trame della soap opera di produzione turca "Endless Love", in onda con le nuove puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio dalle 14.10 e sabato 18 maggio dalle 14.30. L'intricata trama, fitta di eventi e ricca di personaggi, vede anche questa settimana importanti sviluppi. Scopriamo cosa accade nella nuova settimana della soap.

Endless Love: le anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2024

Salih, visibilmente alterato dall'alcol, si scaglia contro il cancello di casa Soydere, urlando minacce e interrompendo una riunione familiare. Mentre Kemal tenta di calmare il suo amico, Ozan, messo alle strette dalle accuse, confessa di aver incendiato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep. Nihan, esausta dalle tensioni familiari, decide di andare a dormire da sua zia Leyla.

Leyla propone a Nihan e Kemal di giocare a "obbligo o verità", portandoli a condividere un momento di intimità. Il giorno dopo, Kemal si confronta con gli abitanti del paese in rivolta contro gli operai della centrale, incontrando Tarik, che sostiene di essere stato inviato da Emir per gestire la situazione. Tra i fratelli scoppia un acceso confronto, durante il quale Kemal convince gli uomini in rivolta a fare causa a Emir, Galip e a sé stesso. Tufan informa Emir dell'accaduto, scatenando la sua ira nei confronti di Kemal.

Emir, desideroso di vendetta contro Kemal, convince Zeynep ad accettare una notte d'amore con un attore, rivelando in seguito il suo coinvolgimento in un piano contro suo fratello. Intuendo qualcosa durante un colloquio con Zehir, Kemal indaga sul luogo di sepoltura della donna uccisa da Ozan, scoprendo la tomba vuota. Condivide allora la scoperta con Nihan e insieme continuano a cercare Karen, l'altra ragazza presente quella sera.

Zeynep, dopo aver appreso di essere stata usata da Emir, decide di rivelare tutto a Kemal, ma una telefonata di Asu la spinge a desistere. Hakki avverte la nipote del pericolo di perdere Kemal. Nel frattempo, la stampa intensifica la pressione su Emir, che teme le conseguenze delle accuse su di lui, Kemal e Galip. Emir incarica Tarik di convincere gli abitanti del villaggio a ritirare le accuse, mentre Hakki conferma a Kemal il suo sostegno, chiedendogli di essere più presente nella vita di Nihan.

Asu indaga su Emir e Zeynep, mentre quest'ultima, in preda alla disperazione, torna in contatto con Ozan. Leyla e Kemal incontrano Galip, che rimane affascinato da Leyla. Kemal si prepara a cercare Karen in un club indicatogli da Zehir, ma trova invece Nihan nel suo taxi, e insieme vanno al locale, ma la ricerca si rivela un fallimento a causa della loro gelosia reciproca.

Nihan e Kemal sono costretti a lasciare il club senza ottenere informazioni su Karen. Kemal rafforza il suo legame con Asu, mentre Nihan, entrata nell'ufficio di Emir, trova una chiavetta USB sulla scrivania contenente una registrazione compromettente. Tuttavia, un impulso di gelosia la porta a rinunciare a condividere la scoperta con Kemal. Anche Emir ascolta la registrazione e cerca di rintracciare Karen, interrogando Banu. Zeynep, dopo un appuntamento con Ozan, si trova sull'orlo del precipizio e medita il suicidio, ma viene salvata proprio da da lui, che le chiede di sposarlo. Kemal e Nihan partono alla ricerca di Karen a Sile, ma scoprono che si è trasferita a Sile (Istanbul) e quindi vanno a cercarla lì.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 13 al 18 maggio 2024)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 13 a venerdì 17 maggio dalle 14.10 e sabato 18 maggio dalle 14.30. Le puntate della soap turca sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

