Leggiamo cosa accade ai personaggi della soap opera di produzione turca "Endless Love", in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024 a partire dalle 14.10. Nihan viene tenuta in ostaggio: Kemel ed Emir si apprestano a salvarla, ma qualcosa va per il verso sbagliato.

Endless Love: le anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024

Nail contatta suo fratello Nazif, sospettando che sia responsabile della visita inaspettata. Nazif, che ha segnalato l’incidente per conto di Hakki, teme che Emir lo stia cercando. Hakki lo rassicura con un piano, dicendogli di seguire le istruzioni. Nazif organizza un incontro con Emir, promettendogli di rivelare chi lo ricatta, e invita anche Nihan, garantendole prove contro Emir; ma in realtà vuole usarla come scudo. Nihan menziona l’incontro e Kemal ascolta, decidendo di seguirla.

Nihan viene tenuta in ostaggio in una vecchia centrale telefonica. Kemal ed Emir arrivano per salvarla, ma Nazif viene colpito a morte da colpi d'arma da fuoco, anche se non si capisce chi abbia sparato. Kemal chiama la polizia e vengono tutti portati in centrale per le deposizioni. Il poliziotto sospetta che Emir nasconda la verità e vuole approfondire.

Asu teme che Emir stia scoprendo la sua vera identità. Vildan cerca di risollevare l’umore del figlio, dicendogli che Zeynep tornerà da lui se la ignorerà. Tarik chiede a Banu di sposarlo nonostante l'opposizione della famiglia. Banu informa Emir e gli dice di non voler rovinare la vita di Tarik. Emir sospetta di Tufan e lo fa seguire da Tarik.

Kemal chiede a Tufan prove contro Emir, ma lui rifiuta. Poco dopo, allora, Tufan ne parla con Asu, con l'intento di mandare Emir in prigione. Fehime trova Zeynep a casa di Kemal con una valigia e decide di portarla a casa.

Galip aiuta Leyla a prendere il posto di Önder e Vildan in azienda. Zeynep e l’amica Sema consultano un avvocato. Tufan scopre che Emir sta cercando Hakki, che cancella intanto un video compromettente. Kemal e Zehir interrogano una donna su pagamenti al fratello di Nazif, ma lei avverte Hakki senza dare informazioni utili.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 15 al 19 luglio)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024 a partire dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

