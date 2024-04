Scopriamo cosa accade nei nuovi episodi di "Endless Love", la soap opera turca in onda su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 aprile 2024, a partire dalle 14.10. Kemal scopre la verità sulle nozze combinate tra Emir e Nihan. Emir, nel frattempo, si avvicina a Zeynep.

Endless Love: le anticipazioni dal 15 al 20 aprile 2024

Emir tenta di rintracciare invano Nihan. Informato da Asu che si era diretta presso la fondazione “Figli del sole”, l'uomo si reca immediatamente sul posto. Deciso a seguire le tracce di Nihan, Emir arriva alla baita abbandonata dove la moglie e Kemal si sono rifugiati poco prima. Rimprovera Ozan per il suo gesto incendiario contro la barca di Salih, ma allo stesso tempo lo apprezza per aver agito con determinazione. Nihan sorprende i due fratelli in una conversazione sospetta e intuisce la manipolazione di Emir su Ozan. Successivamente, dopo aver parlato con Salih, Nihan collega i vari avvenimenti e comprende che l'autore dell'incendio è Ozan. Indignata, lo esorta a non lasciarsi manipolare da Emir.

Salih cerca di persuadere il suo amico a dimenticare Nihan, convinto che lei non sia sincera, ma Kemal sente che la donna è vittima di costrizioni e che ha sposato Emir contro la sua volontà. Banu confida a Emir di essere incinta, ma lui la costringe, minacciandola, ad abortire. Zeynep rimprovera Salih per averle chiesto la mano senza consultarla. Onder e Vildan affrontano un atto legale da Leyla, che vuole una quota della società di famiglia. Ozan persiste nel corteggiare Zeynep nonostante il suo rifiuto. Kemal minaccia Onder di rivelare i suoi segreti se non rinuncia alla causa contro Leyla, ma Onder tenta di persuadere sua moglie a fermarsi per proteggere i figli, anche se Vildan è decisa a procedere.

Nihan sospetta che Emir abbia incaricato Ozan di incendiare la barca e ne parla con Kemal. Quando quest'ultimo firma documenti presentati da Rashid, Nihan lo avverte di essere caduto in una trappola: la società di Rashid è infatti farlocca e rischia così l'arresto per aver firmato documenti illegali. Con l'aiuto di Salih, Kemal costringe Rashid a confessare come lui ed Emir lo abbiano incastrato. Banu, dopo aver chiesto a Nihan di lasciare Emir per avere una relazione con lui, viene costretta da Emir ad abortire.

Tarik cerca invano di contattare Emir e respinge l'offerta economica di Fehime. Ozan continua a cercare Zeynep nonostante i suoi rifiuti. Tarik punisce poi sua sorella, limitandole le uscite. Kemal decide di confrontarsi con Emir e di parlare con suo padre sui loschi affari del figlio. Emir approfitta della situazione per avvicinarsi a Zeynep. Kemal chiede a Nihan perché ha sposato Emir, mentre Leyla è ricattata dalla sorella.

Kemal fa pressione su Nihan per scoprire il motivo del suo matrimonio con Emir, ma lei si rifiuta di parlare. Kemal si consulta poi con Salih e Vildan per pianificare una strategia. Nihan si confronta con Banu dopo aver ricevuto foto dell'omicidio di Ozan; si scopre poi che Onder conosceva l'altra ragazza presente quella sera. Emir inganna Ozan facendogli credere che Kemal sia tornato per vendetta, mettendo così in pericolo la famiglia. Ozan incolpa Nihan per la sua vicinanza con Kemal. La famiglia di Zeynep è ignara del suo incontro segreto con Emir, ed è invece felice della sua relazione con Salih.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 15 al 20 aprile)

Le nuove puntate di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 15 a sabato 20 aprile 2024 dalle 14.10. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

