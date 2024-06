Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate della soap opera di produzione turca "Endless Love", in onda su Canale 5 con gli episodi inediti: domenica 9 giugno e sabato 15 giugno dalle 14.30 (fino alle 16.30); e da lunedì 16 a venerdì 22 giugno dalle 14.10.

Endless Love: le anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2024

Kemal ha un piano e vuole risolvere alcuni problemi, in particolare far riconciliare suo fratello Tarik e sua sorella Zeynep. Nihan è ricoverata in ospedale dopo essere caduta dal balcone dell’hotel. I giornali speculano su un tentato suicidio e sulla sua vita privata, ma lei decide di ignorare i pettegolezzi. Emir, infuriato, contatta il direttore della rivista e nega tutte le ricostruzioni scandalistiche.

In miniera, Kemal ed Emir si confrontano: quando quest'ultimo tira fuori una pistola, una frana lo intrappola. Kemal, seguendo i suoi principi, lo salva. Una settimana dopo, Nihan viene dimessa e Leyla la separa da Emir, portandola da Kemal per una fuga in elicottero. Emir, scoperta la fuga, mobilita i suoi uomini. Vildan, sospettosa di Zeynep, organizza un prelievo di sangue per smascherarla. Nihan, preoccupata per Ozan, è rassicurata da Kemal che ha un piano per liberarli dal controllo di Emir.

Kemal e Nihan si nascondono in un rifugio segreto. Emir è rallentato dagli ispettori dell’Antitrust inviati da Kemal. Scoperta la fuga, Asu giura vendetta contro Emir. Onder e Vildan, informati della fuga dei figli, discutono se avvisare o meno Emir. Ozan, parlando con Nihan, promette di costituirsi per permettere a lei e Kemal di vivere felici. Emir legge un messaggio sul telefono di Leyla e scopre che Kemal e Nihan si imbarcheranno su una nave e li rintraccia. Leyla informa i genitori di Kemal della vera natura del matrimonio di Nihan e Emir. Asu scopre che Tufan le nasconde delle informazioni.

Emir minaccia Onder per sapere della lettera di Ozan, ma è Vildan a rivelare che Ozan vuole costituirsi. Nel loro nascondiglio segreto, Nihan e Kemal godono di momenti felici. Emir costringe Yasemin a far tornare Nihan. Tufan informa Asu dei piani di Kemal e Nihan, ma lei lo prega di non dire nulla a Emir. Zeynep scopre di essere davvero incinta.

Kemal - che ha disseminato falsi indizi per depistare Emir - e Nihan si rifugiano in un posto sicuro. Zeynep e Ozan, nascosti con Zehir, sono preoccupati per il bambino. Kemal trova Nihan cambiata al ritorno dalla spesa: Emir ha scoperto il loro nascondiglio e ha minacciato Nihan. Lei decide di tornare con Emir per salvare Kemal, ma chiede un ultimo giorno con lui. Onder cerca di aiutare Leyla a riavere casa sua. Asu scopre da Nursen che suo zio le ha mentito sulla madre.

Durante una cena, Nihan è inquieta e scompare. Kemal la ritrova e i due passano una romantica notte insieme. Al risveglio, Kemal trova una lettera di Nihan che lo informa della sua decisione di tornare a casa, ma lui sospetta che Emir la stia costringendo e decide di affrontarla.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 16 al 22 giugno)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, domenica 16 e sabato 22 giugno dalle 14.30; da lunedì 17 a venerdì 21 giugno dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

