Seconda settimana di programmazione per "Endless Love", la soap opera turca, in onda da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024, dalle 14.10, che nei palinsesti di Canale 5 sostituisce "Terra amara" (le cui restanti puntate vanno in onda il venerdì in prima serata). Nihan e Kemal si amano, ma devono fare i conti con la presenza di Emir: scopriamo cosa accade nei prossimi episodi della soap.

Endless Love: le anticipazioni dal 18 al 23 marzo 2024

Nihan, colta da una improvvisa ondata di nostalgia, rimane commossa nel vedere l'aquilone di Kemal svolazzare nel cielo. La sua mente è travolta dai ricordi dei bei momenti trascorsi con lui, e non può trattenere le lacrime. Si confida dunque con Leyla, confessandole apertamente i suoi sentimenti ancora vivi per Kemal; quest'ultimo, dal canto suo, non riesce a dimenticare la ragazza, tormentato dai ricordi del loro passato insieme.

Salih incoraggia Kemal a lasciare Istanbul al più presto per evitare di soffrire ulteriormente per Nihan. Emir, tramite la Kozcuoglu Holding, vince l'appalto per la centrale termoelettrica, apparentemente ottenendo il sopravvento sulla società per cui lavora Kemal.

Emir rimane sbalordito nel scoprire che per gestire la centrale dovrà collaborare proprio con Kemal. Inizialmente riluttante, accetta l'accordo su pressione del padre. Cerca quindi di corrompere Kemal per escluderlo dall'affare, offrendogli un assegno. Alla resa dei fatti, Kemal decide di rimandare la sua partenza da Istanbul e di restituire l'assegno a Emir, proprio durante la sua festa di anniversario di matrimonio con Nihan. In tale circostanza Emir scopre il legame tra sua moglie e Kemal.

Vildan, riconoscendo Kemal alla festa, chiede a Nihan di allontanarlo. Quest'ultima, turbata, spiega che non può farlo perché Kemal è coinvolto negli affari con Emir. Durante uno scontro tra i due uomini, Emir invita Kemal a un barbecue nel fine settimana per discutere di affari: lui accetta e annuncia la sua decisione di trasferirsi definitivamente a Istanbul. Dopo che gli ospiti se ne sono andati, Emir cerca di avvicinarsi a Nihan ma viene respinto. Lei, in piena notte, lascia l'albergo.

Kemal, a cena con Salih, finge indifferenza verso Nihan, ma poi torna sulla sua barca carica di ricordi. Anche Nihan, sperando di lenire il dolore, si rifugia sulla barca e incontra Kemal. Non nasconde i suoi sentimenti, ma di fronte alla freddezza di Kemal, lo prega di andarsene. Ma Kemal non demorde e vuole vendicarsi di Emir. Ozan, vedendo Emir tradire Nihan con Banu, reagisce violentemente, aggredendolo. Kemal, durante un incontro di lavoro, guadagna un vantaggio strategico. Emir sa che deve mantenere il controllo della situazione.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 18 al 23 marzo)

Le nuove puntate di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024 dalle 14.10. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

