Settimana più breve del solito per la soap di produzione turca "Endless Love": dopo una breve pausa (nel giorno di Pasquetta non va in onda), le nuove puntate vengono trasmesse da Canale 5 da martedì 2 a sabato 6 aprile 2024, dalle 14.10. Dall'arresto di Zeynep ai litigi tra Kemal e Nihan: ecco cosa accade nei nuovi episodi.

Endless Love: le anticipazioni dal 2 al 6 aprile 2024

Kemal si reca al distretto di polizia per liberare sua sorella Zeynep, fermata insieme a Ozan, il quale guidava l'auto di Emir senza patente. Sospetta che dietro tutto ciò ci sia l'influenza di Emir e cerca spiegazioni da Zeynep, la quale rivela di essere stata coinvolta tramite Nihan, raccomandata da quest'ultima a un agente. La situazione si chiarisce in commissariato e Ozan viene rilasciato, anche se arriva il padre di quest'ultimo, Onder. Vildan nasconde la verità a suo marito sulle circostanze del fermo di Zeynep.

Nihan consiglia a Tarik di lasciar perdere Zeynep, essendo sorella di Kemal, e manda un messaggio a quest'ultimo per incontrarsi da soli. Kemal la osserva da lontano e rifiuta di incontrarla. Nihan scopre che la casa dove voleva vivere con Kemal è in vendita e Emir, ignaro delle sue motivazioni, decide di comprarla. Vildan ordina a Ozan di stare lontano da Zeynep.

Kemal scopre che gli uomini di Emir lo stanno spiando e, dopo averli colti sul fatto, manda un messaggio a Emir per chiedergli di smettere. Vildan aggredisce Onder per aver avuto una diffida da parte di Leyla. Nihan interrompe i lavori nell'azienda di Kemal e ha un confronto con Asu. Emir rivela a Tarik che Zeynep è stata fermata dalla polizia insieme a Ozan.

Nihan cerca di parlare con Kemal riguardo a Zeynep, ma lui la caccia dall'azienda. Asu informa Fehime del licenziamento di Nihan.Tarik rivela ai genitori il fermo di Zeynep e Ozan. Kemal si trasferisce da Salih. Fehime scopre il contratto di Zeynep con un'agenzia e minaccia di farle interrompere gli studi. Emir chiede a Nihan di sposarlo di nuovo. Kemal è determinato ad acquistare la casa che interessa anche a Emir.

Emir e Kemal competono per l'acquisto della casa di Nihan. Kemal scopre che Emir fa pedinare sia lui che Nihan e avvisa quest'ultima. Asu sceglie di collaborare con Nihan. Aumenta, nel frattempo, la tensione tra Kemal e Tarik.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 2 al 6 aprile)

Le nuove puntate di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da martedì 2 a sabato 6 aprile 2024 dalle 14.10. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

