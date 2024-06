Leggiamo le trame delle nuove puntate della soap opera di produzione turca "Endless Love", in onda su Canale 5: domenica 2 giugno dalle 14.45; da lunedì 3 a venerdì 7 giugno dalle 14.10; sabato 8 giugno dalle 14.45 e, in seconda serata, dalle 23.45.

Endless Love: le anticipazioni dal 2 all'8 giugno 2024

Zeynep minaccia Emir di rivelare la verità sul suo matrimonio con Nihan, mentre quest'ultima chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare. Quando Tarik confessa a Kemal di aver ucciso accidentalmente Karen, Kemal si reca dai genitori con alcuni agenti per convincere Tarik a costituirsi; ma Fehime e Huseyin non credono alla versione di Kemal. Tarik nega tutto e chiede aiuto a Emir. Efsane avvisa Nihan che Zeynep sta indagando sul matrimonio tra lei ed Emir. Zeynep rivede i genitori, ma mentre la madre la abbraccia, il padre la ignora. Tarik viene interrogato in merito all’omicidio di Karen, ed anche Emir si presenta per supportarlo. Kemal, convinto della colpevolezza del fratello, crede di aver preso la decisione giusta denunciandolo, ma i genitori e Zeynep non sono d’accordo. Solo Asu appoggia incondizionatamente Kemal. Per vendicarsi, Kemal indaga sulla famiglia di Emir, mentre Vildan è alla ricerca di materiale scottante sul passato di Zeynep.

Nihan segue Kemal e Zehir, che ricevono una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu da Sedate, quando scoprono il nome della donna che ha assistito al tentato suicidio di Mujgan, Nursen Harran, decidono di trovarla. Nihan chiede a Kemal di non nasconderle più nulla e si offre di aiutarlo. Quando Asu informa Kemal della visita di Nihan, lui, infuriato, le chiede di non prendere decisioni senza consultarlo. Al commissariato, la famiglia Soydere riceve la buona notizia: il rapporto della scientifica scagiona Tarik dall’accusa di omicidio. Zeynep assiste a un incontro tra Leyla e Onder, durante il quale lui confessa di aver vissuto un'esistenza infelice dopo la loro separazione. Sotto pressione della suocera, Zeynep racconta dell’incontro a cui ha assistito. Vildan affronta suo marito e gli chiede di lasciare la loro casa.

Zehir ha trovato Nursen, la donna che 25 anni prima aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan. Kemal e Nihan si recano da lei per scoprire il segreto di Galip. Nursen confessa che non si trattò di un suicidio: Mujgan fu spinta da Galip. Huseyin cerca di convincere Kemal che ha sbagliato a denunciare Tarik. Quest'ultimo viene rilasciato grazie all’intervento dell’avvocato di Emir. Kemal rivela a Emir che suo padre istigò al suicidio la moglie, lasciandola paralizzata. Ma non è tutto: Emir scopre di avere un fratello.

Onder lascia casa sua, e Leyla dice ad Asu che a suo avviso alla fine trionferà l’amore tra Kemal e Nihan. Dopo una telefonata con Vildan, Leyla avvisa Onder di stare lontano dalle loro beghe matrimoniali. Kemal scopre che Tufan odia Emir. Quest'ultimo interroga sua madre per scoprire la verità su un altro figlio, ma non ottiene risposte. Kemal scopre che il figlio di Mujgan era concepito con suo marito, non con un amante. Galip minaccia Hakki di licenziare Kemal. Asu chiede a Nihan di tenersi lontana da Kemal, mentre Nihan convince Zehir a cercare le registrazioni senza informare Kemal.Quest'ultimo è convinto che Tufan sia il fratello segreto di Emir e organizza un test del DNA. Asu è determinata a sposare Kemal e si allea con Zeynep.

Nihan non aspetta l’aiuto di Kemal e cerca le registrazioni da sola. Zeynep ed Emir consumano il loro tradimento, evitando di essere scoperti. Kemal e Nihan trovano una chiavetta USB con la registrazione della notte dell’omicidio, scoprendo che Emir aveva simulato la morte di Linda. Nihan mostra il video a Emir e lo lascia. Emir denuncia Ozan, che viene interrogato e portato in ospedale in preda a una crisi. Nihan cerca di convincerlo a confessare, ma Ozan rifiuta. Zeynep scopre che Efsane informa segretamente Emir. Kemal chiede a Zehir di perlustrare la casa di Tufan. Emir, credendo che Tufan sia suo fratello e il suo ricattatore, lo fa rapire, ma Tufan insiste per ripetere il test del DNA. Asu non perde le speranze e informa la famiglia di Kemal che lui e Nihan vogliono scappare insieme. Kemal informa Hakki della sua decisione di rinunciare alle quote. Nihan annuncia il divorzio da Emir.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 2 all'8 giugno)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, domenica 2 giugno dalle 14.45; da lunedì 3 a venerdì 7 giugno dalle 14.10; sabato 8 giugno dalle 14.45 e, in seconda serata, dalle 23.45. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

