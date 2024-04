Cosa accade nelle nuove puntate di "Endless Love"? La soap opera turca va in onda con i nuovi episodi inediti su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 aprile 2024, a partire dalle 14.10. Segnaliamo che, in via del tutto eccezionale, il 25 la soap non andrà in onda, mentre il 26 aprile avrà una durata extra, protraendosi fino alle 16.10.

Endless Love: le anticipazioni dal 22 al 27 aprile 2024

Emir e Zeynep intensificano la loro relazione, mentre Kemal, determinato a smascherare Emir, cerca a tutti i costi delle prove. TLe cose si complicano quando il proprietario del negozio ritira all'ultimo momento l'accordo di affitto, senza sapere che è stato Emir a sabotare l'affare. Onder, intanto, sospetta di alcune transazioni economiche di Emir e cerca di riconsiderare il processo. Su ordine di Emir, Tufan manipola un video compromettente coinvolgente Ozan, mandando in difficoltà Kemal e Salih.

Kemal, nonostante la situazione critica, cerca di tranquillizzare Nihan riguardo all'incendio della barca, ma resta determinato a scoprire il motivo per cui la ragazza ha accettato di sposare Emir. Nel mentre, Zeynep si trova coinvolta in un piano orchestrato da Emir, proprio quando Nihan tenta disperatamente di avvertire Kemal del ritorno dello stessp Emir in azienda. Onder consegna a Nihan dei documenti che aumentano le sue preoccupazioni riguardo al ritorno di Emir al lavoro. Quest'ultimo, organizza una cena con sorpresa per Zeynep.

Nihan, preoccupata per Kemal, cerca di parlargli, ma il loro incontro viene interrotto dall'improvviso arrivo di Asu. Quest'ultima, determinata a conquistare Kemal, fa una sorpresa al giovane, mentre Nihan cerca disperatamente di evitare situazioni imbarazzanti. Onder viene coinvolto in un incidente sospetto: Emir vuole farlo fuori? Quest'ultimo mette Tarik al cospetto di una situazione lavorativa alquanto dubbia. Mentre la famiglia di Nihan è sempre più sospettosa delle azioni di Emir, Asu confessa ad Hakki di essere innamorata di Kemal. Salih inizia a nutrire dei dubbi su Zeynep.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 22 al 27 aprile)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 22 a sabato 27 aprile 2024 dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

