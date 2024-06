Continua il successo della soap opera di produzione turca "Endless Love", proposta di Canale 5 protagonista di un crescente gradimento. Leggiamo le trame degli episodi inediti, in onda domenica 23 giugno dalle 14.30 (fino alle 16.30); e da lunedì 24 a venerdì 28 giugno dalle 14.10. Sabato 29 giugno "Endless Love" non andrà in onda.

Endless Love: le anticipazioni dal 23 al 28 giugno 2024

Ozan e Zeynep informano Zehir della loro intenzione di tornare da Emir dopo avergli chiesto perdono. Zehir avvisa Kemal, che sospetta l'intervento di Emir. Nihan comunica al padre che l'accoltellamento di Leyla non è stato un incidente, facendo sospettare Onder che Emir sia coinvolto. Kemal scopre del ferimento di Leyla e si reca in ospedale, dove condivide i suoi sospetti con Onder e Nihan. Onder minaccia Galip affinché rinunci all'acquisto della casa di Leyla, e Galip cede, permettendo a Leyla di recuperare la sua casa. Un armato Kemal si intrufola nella casa di Emir.

Kemal sfida Emir a una "roulette turca" per liberare Nihan, ma Salih avverte Zeynep del rischio mortale del duello. Nihan interviene, separando i due e dichiarando di voler essere la moglie di Emir: Kemal torna a casa sconsolato e incarica Zehir di indagare sull'aggressione a Leyla. Zeynep ricorda a Emir il suo aiuto per il ritorno di Nihan, ma lui minaccia di non riconoscere il figlio di Zeynep. Leyla torna a casa dall'ospedale.

Vildan e Zeynep continuano a scontrarsi, spingendo Ozan a difendere Zeynep e a convincere Vildan a invitare i consuoceri a cena. La famiglia di Zeynep, però, non dimentica i torti subiti da Vildan. Asu si arrabbia con Tufan per non aver seguito le sue indicazioni su Kemal. Quest'ultimo decide di indagare, convinto che Nihan sia stata costretta a rinunciare alla fuga: lei confessa la verità solo a Leyla, chiedendole di non dire nulla a Kemal.

Kemal cerca prove contro Emir per l'aggressione a Leyla. Fehime organizza una cena per festeggiare la gravidanza di Zeynep, invitando anche Asu e Leyla. Vildan non informa Emir, ma lui lo scopre da Asu e si presenta a sorpresa con Nihan. La serata è piena di tensioni. Fehime esprime il desiderio di vedere Asu e Kemal sposi, scatenando la gelosia di Nihan, che finge di voler riavvicinarsi a Emir.

Tufan cerca di contattare Asu, ma lei lo ignora. Kemal segue Nihan ed Emir per confermare i suoi sospetti. Asu avverte Emir, che minaccia Nihan Emir e Nihan trovano Zeynep nella loro camera, sorprendendo anche Kemal che stava a sua volta spiando i movimenti della coppia.

Quando Nihan scopre Zeynep nella camera di Emir, lui le fa credere che Zeynep stesse cercando la pistola di Kemal. Zeynep usa la medesima scusa con Kemal, che la vede entrare nella camera di Emir. Quest'ultimo costringe Nihan a passare la notte con lui, ma lei rifiuta e rimane sveglia sul divano. Il mattino dopo, Nihan trova di nuovo Zeynep nella camera di Emir.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 23 al 28 giugno)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, domenica 23 giugno dalle 14.30 (fino alle 16.30); e da lunedì 24 a venerdì 28 giugno dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.la rete trasmette um

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera