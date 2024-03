Leggiamo le trame delle nuove puntate di "Endless Love", la soap opera turca, in onda da lunedì 25 a sabato 30 marzo 2024, dalle 14.10. Emir capisce che Kamal e Nihan hanno qualcosa da nascondere e comincia dunque ad indagare. Circolano (e scottano), intanto, le immagini dell’assassinio commesso da Ozan.

Endless Love: le anticipazioni dal 25 al 30 marzo 2024

Nihan, intenta a ricordare il suo felice passato con Kemal, assiste ad una crescente indagine di Emir su di lui, scoprendo che Kemal è scomparso dalla città nello stesso anno del matrimonio tra Emir e Nihan. Questo alimenta ulteriormente i sospetti di Emir nei confronti di Kemal, spingendolo ad intensificare il controllo su di lui. Tarik tenta invano di persuadere suo padre Huseyin a modernizzare il negozio di famiglia, ma Huseyin resta irremovibile nelle sue decisioni, ignorando i consigli del figlio. Kemal, anche lui a sostegno di Tarik, finisce per scontrarsi con lui, rimproverandolo per essersi assunto la responsabilità della famiglia mentre lui era a Zonguldak.

Vildan si reca al cimitero per visitare la tomba di sua madre, e in seguito litiga animatamente con Leyla. Onder, sentendosi in dovere di scusarsi per il comportamento di Vildan durante il fidanzamento con Nihan, solleva implicitamente a Kemal di allontanarsi da sua figlia. Successivamente, Nihan si presenta nello studio di Kemal per regalargli una valigetta colma di ricordi, lasciandolo libero di fare ciò che vuole. Poco dopo, Emir fa irruzione nell'ufficio di Kemal, ma quest'ultimo giustifica la visita di Nihan come un incontro lavorativo. Emir dà quindi a Kemal carta bianca per il loro progetto imprenditoriale, rafforzando il suo controllo su di lui.

Emir minaccia i signori Sezin di rivelare la verità su come hanno incontrato Kemal, mostrando loro un video dell'omicidio di Ozan. Quest'ultimo ottiene il numero di telefono di Zeynep e inizia a corteggiarla, mentre Emir ricorda un passato in cui ha orchestrato una trappola per Ozan, coinvolgendolo in un atto che lo ha reso involontariamente un assassino. Onder e Vildan, sopraffatti dalla pressione, cedono, e Vildan decide di cercare aiuto presso il padre di Emir, Galip. Durante un'intervista televisiva, Kemal chiede scusa alle persone che ha ferito con la sua ambizione.

Dopo l'intervista, Kemal si reca da Nihan, annunciandole la sua decisione di mantenere le distanze per evitare complicazioni. In quel momento, qualcuno bussa alla porta dello studio. Emir assume Tarik e cerca di stabilire un contatto con Zeynep per esercitare il suo potere su Kemal. Onder sospetta che Emir non abbia mai cancellato i filmati dell'omicidio di Ozan per tenere la famiglia sotto ricatto. Fehime accusa Nihan di essere la causa di tutti i problemi. Zeynep accetta di uscire con Ozan. Asu è delusa dal comportamento di Kemal, che la sta escludendo sempre più dalla sua vita.

Nihan inizia a decorare gli uffici dell'azienda di Emir, suscitando una rivalità con Asu, che si spaccia per la fidanzata di Kemal. Quest'ultimo si confronta con Emir e Tarik, scoprendo che Tarik è diventato il barbiere personale di Emir. Fehime chiede a Nihan di tagliare i ponti con suo figlio: una richiesta destinata a generare ulterioire tensione. Nel frattempo, Zeynep scopre che l'incontro organizzato da Fatih è con Emir.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 25 al 30 marzo)

Le nuove puntate di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 25 a sabato 30 marzo 2024 dalle 14.10. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

