Leggiamo le trame delle nuove puntate della soap opera di produzione turca "Endless Love", in onda su Canale 5: domenica 26 maggio dalle 14.45; da lunedì 27 a giovedì 30 maggio dalle 14.10; venerdì 31 maggio dalle 14.10 e, in seconda serata dalle 23.45; e sabato 1 giugno dalle 14.45.

Endless Love: le anticipazioni dal 26 maggio al 1 giugno 2024

Quando Nihan esprime a Kemal il desiderio di vederlo, lui la porta in un luogo segreto dove le ribadisce il suo amore, opponendosi però alla natura segreta della loro relazione. Kemal chiede a Zehir di far introdurre un uomo di fiducia nella casa di Tufan. Quest'ultimo, resosi conto di essere spiato, chiama un uomo misterioso per confidarsi. Emir rassicura Tarik, informandolo che la polizia ha arrestato Taner per l'omicidio di Karen. Intanto si organizzano i festeggiamenti per il matrimonio di Ozan e Zeynep. Kemal, inizialmente contrario a partecipare, viene convinto da Huseyin a stare accanto a sua sorella.

Durante il ricevimento nuziale di Ozan e Zeynep, Kemal si presenta con Asu, ferendo Nihan, che dal canto suo cerca di dimenticare bevendo fin troppo. Emir tenta di approfittarne, ma Nihan lo respinge. Kemal pressa Tufan per scoprire chi ha ucciso Karen, ma Tufan gli fornisce solo un indirizzo anziché un nome. Un dubbioso Kemal decide di indagare. Emir, ormai diffidente di Tufan, incarica Tarik di sorvegliarlo. Kemal avverte suo fratello delle intenzioni di Emir, ma Tarik non gli dà ascolto. Zeynep minaccia Emir di rivelare tutto a Nihan se lui usa le foto contro di lei, portando Emir a reagire furiosamente.

Nihan e Kemal si scontrano a casa di Leyla. Durante un litigio, Kemal riceve una chiamata da Asu e Nihan, gelosa, se ne va. Asu chiede a Kemal di andare da lei, dove Hakki gli chiede di sposare Asu come ultimo desiderio. Kemal rifiuta, dichiarando il suo amore per un'altra. Nihan viene rapita mentre lascia un messaggio a Kemal. Emir, preoccupato per la scomparsa di Nihan, riceve una chiamata da Taner che confessa di aver orchestrato il rapimento. Taner chiede aiuto per fuggire dalla prigione in cambio del rilascio di Nihan. Kemal, ascoltando il messaggio di Nihan, si mobilita con Zehir e Salih per ritrovarla.

Grazie a dettagli nel messaggio di Nihan, Kemal identifica uno dei rapitori come un uomo di Kor Iskender, anch'egli detenuto. Chiede dunque aiuto a Necmi per localizzare Nihan. Onder, preoccupato per la figlia, chiede spiegazioni a Emir e poi a Kemal. Anche Ozan si unisce alle ricerche. Nihan, dopo essere stata liberata, affronta Emir accusandolo dell'omicidio di Karen. Emir nega, ma confessa che Tarik è coinvolto. Nihan cerca di avvertire Kemal, ma lui non vuole più vederla. Vildan scopre che Galip l'ha ingannata sull'acquisto della casa. Hakki consiglia ad Asu di aspettare Kemal, ma lei è impaziente e chiede aiuto a Fehime.

Kemal interroga Tufan sui suoi dubbi riguardo all'omicidio di Karen. Scopre che Banu ha mentito sul suo alibi. Nihan interroga Tarik, che nega tutto ma confida a Emir la sua preoccupazione. Leyla, durante una riunione aziendale, blocca una decisione importante. Hakki chiede a Kemal di stare vicino ad Asu dopo la sua morte, ma Kemal rifiuta.

Nihan, afflitta per la situazione di Kemal, decide di parlargli un'ultima volta. Kemal litiga con i suoi genitori, soprattutto con sua madre che lo spinge a sposare Asu. Emir cerca di scoprire le intenzioni di Leyla. Zeynep insinua a Onder di conoscere un segreto di famiglia. Zehir trova indizi che sembrano incolpare Tarik, ma Kemal non riesce a crederci.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 26 maggio al 1 giugno)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, domenica 26 maggio dalle 14.45; da lunedì 27 a giovedì 30 maggio dalle 14.10; venerdì 31 maggio dalle 14.10 e, in seconda serata dalle 23.45; e sabato 1 giugno dalle 14.45. Le puntate della soap turca sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

