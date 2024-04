Cosa accade nelle nuove puntate di "Endless Love"? La soap opera turca va in onda con i nuovi episodi inediti su Canale 5 da lunedì a sabato 2024, a partire dalle 14.10. Segnaliamo che mercoledì 1° maggio "Endless Love" non andrà in onda, riprendendo dal giorno successivo la regolare programmazione.

Endless Love: le anticipazioni dal 29 aprile al 4 maggio 2024

Emir e Galip si ritrovano presso la dimora della madre di Emir, incosciente da tempo immemore. Galip, deciso a non restituire le chiavette USB a suo figlio, sottolinea la sua determinazione nel trovare colui che lo sta minacciando. Kemal, osservando da lontano la situazione, discute con Nihan al telefono, manifestando la sua volontà di recuperare le chiavette detenute da Galip per scoprire la verità sulla notte drammatica che ha sconvolto le loro vite: cerca dunque l'aiuto di Zehir, il quale acconsente dopo un iniziale esitazione. I due tengono d'occhio la residenza di Galip.

Zeynep confessa ai suoi genitori di non amare Salih e di opporsi al matrimonio. Kemal, cercando di comprendere le ragioni di tale decisione, si confronta con la famiglia di Zeynep, ma quest'ultima non sembra disposta a mettere in discussione le sue certezze. Kemal sospetta che la giovane possa avere una relazione con un altro uomo, ma lei lo nega. La vicenda provoca un'accesa discussione tra Kemal e Tarik. Nihan affronta Emir e gli chiede di lasciare in pace Zeynep, rivelando di essere a conoscenza delle minacce subite.

Emir, dopo aver manipolato la sorella di Kemal, si prepara a riconquistare la sua posizione nella società. Galip consiglia a suo figlio di essere paziente, certo che il suo momento arriverà, ma nel mentre Kemal confabula contro di lui con l'aiuto di Zehir. Nihan mette in guardia Zeynep dalla pericolosità di Emir, convinta che lei lo frequenti. Tarik incontra Kemal e tra i due scoppia una discussione generata dalle mosse di Emir.

Salih è devastato perché Zeynep ha rifiutato di sposarlo. Kemal solleva il sospetto che l'incidente di Salih possa essere stato orchestrato da Emir, ma pur di proteggere Nihan, Onder intima a Kemal di non diffondere queste ipotesi. Durante un incontro di lavoro, Hakki esprime fiducia in Kemal e critica Emir. Quest'ultimo promette a Zeynep di superare gli ostacoli per stare insieme a lei. Stufa della situazione, Nihan decide di allontanarsi per un po' da Emir.

Kemal viene brutalmente attaccato dai tirapiedi di Emir; Nihan interviene prontamente e lo trasporta d'urgenza in ospedale per le cure necessarie. Nel frattempo, Galip nota la scomparsa delle chiavette USB e incolpa immediatamente Emir del furto.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 29 aprile al 4 maggio)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024 dalle 14.10 e sabato 4 maggio dalle 14.30. Mercoledì 1° maggio "Endless Love" non andrà in onda. Le puntate della soap turca sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV