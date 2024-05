Continua, su Canale 5, la messa in onda della soap opera di produzione turca "Endless Love", trasmessa con le nuove puntate da lunedì 6 a sabato 11 maggio 2024. L'intricata trama, fitta di eventi e ricca di personaggi, vede anche questa settimana importanti sviluppi. Scopriamo cosa accade nella nuova settimana della soap.

Endless Love: le anticipazioni dal 6 all'11 maggio 2024

Mentre Zeynep si trova coinvolta in un triangolo amoroso complesso con Ozan e Salih, che porta a un nulla di fatto, Emir decide di svelare a Nihan il tragico tentativo di suicidio della madre avvenuto in passato, un segreto tenuto nascosto per anni su richiesta del padre. Questo evento getta nuova luce sulle intricanti dinamiche familiari, alimentando ulteriormente il conflitto emotivo tra i personaggi.

La scomparsa misteriosa delle chiavette USB dalla cassaforte è un evento che porta sospetti a Kemal e Galip, i due unici a conoscere la combinazione. Quando Galip rivela a Emir che la festa è stata proposta da Kemal, crescono i sospetti sul suo coinvolgimento. Onder, preoccupato per Kemal, consiglia a Nihan di eliminare le prove, ma lei decide di agire diversamente.

Nel tentativo di proteggere Kemal, Nihan intraprende azioni rischiose, mettendo in atto un piano audace per scagionarlo dai sospetti. Ma la sua decisione la porta a un confronto diretto con Emir, che la segue mentre cerca di riposizionare le chiavette USB nella cassaforte. Le cose si complicano quando Kemal, ignorando le preoccupazioni di Nihan, decide di intraprendere una missione per scoprire l'identità del suo aggressore, evidenziando nuove rivelazioni sulla sua condizione e sulla sua determinazione a scoprire la verità.

Kemal, con l'aiuto di Zehir, riesce a tendere una trappola ai due uomini responsabili dell'aggressione subita, portandoli infine all'arresto. Emir, intanto, minaccia Leyla di rivelare alla stampa il suo legame con Vildan e Nihan se non confesserà tutti i suoi segreti, ma la ragazza lo respinge. Kemal consiglia dunque a Leyla di dire la verità a Nihan, ma Emir la precede svelando il suo segreto a lei e anche ad Ozan.



In seguito Nihan si reca da Leyla per ottenere una conferma sul loro legame di parentela e apprende la verità, scoprendo anche il motivo per cui Leyla avrebbe dovuto sposare Onder. Emir, invece, manipola Zeynep convincendola a dichiarare di essere innamorata di lui. Kemal denuncia Emir, che viene arrestato, mentre Vildan chiama gli avvocati per difenderlo. Nihan confessa a Kemal di aver scoperto il segreto di Leyla e il motivo per cui ha accettato la proposta di matrimonio di Emir.



Zeynep, stufa dell'ingerenza di Ozan, riceve un'inaspettata offerta di aiuto da parte di Asu. Kemal e Nihan si incontrano nel bosco, dove lui esprime i suoi sospetti su Emir e il suo coinvolgimento nell'incidente di Ozan. Nihan, per scoraggiare ulteriori indagini, consegna a Kemal la chiavetta USB.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming dal 6 all'11 maggio)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 6 a venerdì 10 maggio dalle 14.10 e sabato 11 maggio dalle 14.30.Le puntate della soap turca sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV