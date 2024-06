Leggiamo le trame delle nuove puntate della soap opera di produzione turca "Endless Love", in onda su Canale 5 con gli episodi inediti: domenica 9 giugno e sabato 15 giugno dalle 14.30; da lunedì 10 a venerdì 14 giugno dalle 14.10.

Endless Love: le anticipazioni dal 9 al 15 giugno 2024

Nihan tenta di calmare Ozan, insistendo che non ha commesso alcun omicidio e che la verità li libererebbe tutti, ma Ozan, terrorizzato, si rifiuta di cooperare. Intanto, Leyla scopre che i suoi sospetti erano fondati: ci sono state delle irregolarità nell'asta, che sarà annullata e riorganizzata; quando Galip viene a saperlo, si presenta minaccioso da lei, accusandola di essere responsabile dell'accaduto: la donna non nega e dichiara di essere pronta a combattere per riavere la sua casa. Zeynep cerca di scoprire perché Ozan è così disperato per la decisione di Nihan di divorziare da Emir. Nihan e Kemal, rassicurati dall'avvocata sui tempi brevi del divorzio, sognano un futuro insieme. Vildan visita la casa dei Soydere per discutere con Fehime.

Asu si introduce nella casa dove è ricoverata sua madre Mujgan e, nonostante la donna sia sedata e non possa sentirla, le confessa la sua intenzione di vendicarsi di Galip colpendo direttamente Emir. Addestrata da bambina per compiere questa vendetta, Asu sente che il momento è arrivato. Dopo aver ricevuto una lettera in cui viene informato che il ricattatore di Emir non vuole essere trovato, Kemal decide di interrompere le ricerche. Quando Emir scopre che sta per ricevere una notifica di divorzio da Nihan, decide di ricattarla mostrando il filmato in cui Ozan spara a Linda. Nihan ritira dunque la causa di divorzio e torna a casa con Emir. Asu chiede a Tufan di sospendere il piano contro Emir, poiché non vuole rischiare di perdere Kemal.

Quest'ultimo suggerisce a Nihan di stare lontani per un po', ma lei fatica ad accettare la separazione. Durante un incontro, vengono fotografati da un reporter, ma Kemal riesce a evitare che le foto vengano pubblicate. Asu, però, contatta il reporter per proporgli un accordo. Emir incontra Tufan, che dichiara di non voler tornare a lavorare per lui finché la sua lealtà non sarà certa. Con un astuto piano, Tufan riesce a riguadagnare la fiducia di Emir, che lo riassume. Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera a Kemal. Durante l'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding, Kemal sorprende tutti annunciando che, grazie alla scoperta di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica, inizieranno presto i lavori per renderla di nuovo operativa. Banu è gelosa delle attenzioni che Tarik sembra riservare a Pelin, ma lui nega e le assicura che è ancora arrabbiato per il suo tradimento.

Tornata a casa di Emir, Nihan fa recapitare una lettera a Kemal tramite Leyla. I due innamorati si incontrano nella casa vuota dei genitori di Yasemin e Nihan chiede a Kemal di passare la notte insieme. Gokhan cattura il loro incontro clandestino e Asu ordina che le foto vengano pubblicate. Tufan non è d'accordo con il piano di Asu. Zeynep finge di essere incinta, ingannando Ozan con un test di gravidanza positivo. Lui è felice, ma Zeynep lo ricatta: terrà il bambino solo se lui le rivelerà i segreti della sua famiglia.

Le foto di Nihan e Kemal sulla spiaggia vengono pubblicate. Emir viene a sapere dell'incontro e prenota la stessa camera d'albergo dei due amanti e ordina poi a Tarik di portare Nihan lì. Kemal scopre il piano e si reca all'albergo per affrontare Emir e proteggere Nihan. Sotto pressione, la donna ha un incidente terribile. Mentre Nihan lotta tra la vita e la morte, Ozan confessa a Zeynep l'omicidio involontario e come Emir lo abbia salvato in cambio del matrimonio con Nihan: lei è scioccata, ma Ozan la supplica di non lasciarlo per il bene del loro bambino.

Emir viene arrestato incarica Tufan di proteggere Nihan in ospedale e di tenere Kemal lontano. Onder offre a Kemal di sostituirlo per un'ora nell'assistenza a Nihan. Galip cerca Nursen senza successo, mentre Nursen mostra a Kemal una foto del suo figlio bambino. Kemal, che ha già visto la foto, cerca di ricordare dove. Zehir ruba il passaporto di Nihan e prenota due biglietti per una fuga, ma Emir sorveglia strettamente Nihan. Galip è preoccupato per Emir e cerca di impedirgli di incontrare Kemal, ma Emir va avanti per la sua strada. Tufan avvisa Kemal del pericolo imminente poiché Galip sta indagando su di lui. Kemal interroga Tufan sulle sue origini e mantiene la promessa fatta a Nursen, la madre di Tufan. Sentendosi tradito, Tufan non desidera più la vendetta e gli equilibri cambiano.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dal 9 al 15 giugno)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, domenica 9 giugno e sabato 15 giugno dalle 14.30; da lunedì 10 a venerdì 14 giugno dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV