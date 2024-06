Tra le sorprese della prima metà del 2024 di Canale 5, la soap opera di produzione turca "Endless Love", va in onda con gli episodi inediti, da lunedì 1 a venerdì 5 luglio a partire dalle 14.10. Scopriamo cosa accade questa settimana a Nihan, Kemal, Emir e a tutti gli altri personaggi della storia.

Endless Love: le anticipazioni dall'1 al 5 luglio 2024

Zeynep, grazie a una telefonata di Efsane, si trova con la pistola di Kemal in mano, rafforzando l'idea che le sue visite ad Emir fossero mirate a recuperare l'arma. Kemal è però contrariato dall'imprudenza della sorella e la ammonisce di non intromettersi nella sua guerra con Emir. Nel mentre, Onder è preoccupato per Nihan e propone un progetto di costruzione di una scuola di belle arti, sperando che ciò dia a sua figlia uno scopo e la avvicini a Kemal.

Emir coinvolge Nihan negli affari della Kozkuoglu Holding, proponendole di dirigere un'iniziativa benefica per costruire una scuola nell'area della centrale elettrica. Nihan, inizialmente scettica perché sa che anche Kemal era coinvolto nel progetto, accetta quando Emir le dice che Kemal ha presentato le sue dimissioni.

Convinto dal signor Hakki a ritirare le dimissioni, Kemal si trova a lavorare con Nihan. La situazione è tesa, considerando che Kemal sospetta che Emir voglia usare il progetto per coprire azioni illegali. Nihan, nel mentre, inizia a sospettare del rapporto tra Zeynep e Emir e organizza una trappola per scoprirli.

Nihan si dedica con entusiasmo alla costruzione della scuola, mentre Kemal e Leyla sono preoccupati per le risorse economiche insufficienti del progetto. Emir interrompe Nihan, architettando un'uscita romantica che ricrea una vecchia esperienza con Kemal, sperando di riaccendere vecchi sentimenti.

Zeynep è fuori con sua madre e la suocera, ma le due donne, nonostante l'affetto per il futuro nipote, non riescono a smettere di provocarsi. Tufan confida alla madre ritrovata che farebbe di tutto per rendere felice Asu, ma non vuole vederla con un altro uomo. Pensa che ottenere la vendetta desiderata da Asu potrebbe risolvere i suoi problemi.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dall'1 al 5 luglio)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, domenica 23 giugno dalle 14.30 (fino alle 16.30); e da lunedì 24 a venerdì 28 giugno dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

