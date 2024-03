In onda dal lunedì al sabato, dalle 14.10 Canale 5, "Endless Love" è la soap opera di produzione turca che, a partire dall'11 marzo, ha il complicatissimo compito di sostituire l'amatissima "Terra amara" (che vedrà l'ultimo blocco di puntate trasmesse la domenica pomeriggio e il venerdì in prima serata). Ma di cosa parla la nuova soap della rete? Leggiamo le trame della prima settimana di programmazione.

Endless Love: le anticipazioni dall'11 al 16 marzo 2024

Kemal, un giovane proveniente da umili origini, si dedica agli studi di ingegneria mineraria, mentre Nihan, di famiglia borghese, si distingue per la sua passione per l'arte. Il loro primo incontro avviene casualmente su un autobus, dove entrambi rimangono affascinati l'uno dall'altro. Onder, il padre di Nihan, si trova intanto in una situazione finanziaria precaria e accetta di fare affari con Galip Kozcuoglu e suo figlio Emir, un individuo avido e altezzoso che nutre un amore ossessivo per Nihan.

Durante una festa in occasione del compleanno di Nihan, un diverbio con Emir la porta a allontanarsi e a salire sulla barca di famiglia. Qui, la ragazza cade in acqua e rischia di annegare, ma viene salvata da Kemal. Tra loro nasce una profonda intesa e, durante la serata passata sulla barca, si scambiano i numeri di telefono. Ben presto Kemal la invita a casa di Leyla, una persona conosciuta fin dall'infanzia, e i due trascorrono un piacevole pomeriggio insieme. Emir, preoccupato dall'idea che Nihan possa avere un altro nella sua vita, prova a sabotare l'accordo commerciale tra Onder e la famiglia Kozcuoglu.

Galip, il padre di Emir, scopre che suo figlio è ossessionato da Nihan e tenta di combinare il matrimonio, offrendo un accordo finanziario vantaggioso alla famiglia di lei, ma il padre della ragazza rifiuta indignato. Kemal e Nihan si avvicinano sempre di più, nonostante le loro differenze sociali, e Nihan confessa i suoi sentimenti per Kemal. Tuttavia, quando Kemal le propone di sposarlo, lei rifiuta, rivelando così la sua duplicity.

Kemal sorprende Nihan con un bacio, ma è anche tormentato dal timore che le loro diverse condizioni sociali possano creare ostacoli insormontabili. Determinata a far conoscere a Kemal il suo mondo, Nihan organizza un incontro al Club con Ozan, il suo fratello. Nel frattempo, Kemal ottiene un impiego presso una società mineraria, ma l'annuncio della sua imminente partenza getta la sua famiglia nello sconforto.

Kemal, deluso e ferito, si trasferisce in un'altra città e inizia una nuova carriera come ingegnere minerario. Nel mentre, Nihan accetta di sposare Emir, ma la loro relazione è segnata da tensioni e insoddisfazioni. Quando Kemal torna a Istanbul, il loro incontro riaccende vecchie passioni, ma Nihan sembra irrimediabilmente intrappolata in un matrimonio infelice. Mentre Emir cerca di manipolare la gelosia di Nihan, Zeynep, la sorella di Kemal, cerca di proteggere il fratello da ulteriori sofferenze. Quando Nihan si avvicina di nascosto per vedere Kemal al chiosco sul molo, i due si scambiano intensi sguardi.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dall'11 al 16 marzo)

Le prime puntate di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 11 a sabato 16 marzo 2024 dalle 14.10. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

