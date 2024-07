Scopriamo come si evolve la soap opera di produzione turca "Endless Love", in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 8 a venerdì 12 luglio a partire dalle 14.10. Zeynep in clinica per abortire, ma c'è un cambio di programma. Emir e Nihan sono coinvolti in un brutto incidente d'auto.

Endless Love: le anticipazioni dall'8 al 12 luglio 2024

Tufan porta Zeynep in clinica per abortire, ma mentre è lontano, lei incontra Asu e le racconta la situazione. Asu la aiuta così a fuggire. In seguito, Kemal, contattato da Zeynep, chiede spiegazioni. Le due donne raccontano che Zeynep, stressata da Vildan ed Emir, ha considerato l'aborto in un momento di confusione. Zeynep chiede ospitalità a Kemal per alcuni giorni. Nel frattempo l'auto di Emir e Nihan va fuori controllo e si schianta contro un albero a causa dei freni manomessi.

Nazif, incapace di evitare lo schianto, chiama un'ambulanza. Emir e Nihan sopravvivono: il primo accusa il personale medico di complicità in un complotto di Kemal per ucciderlo; sospetti, questi, alimentati da un video che mostra la macchina di Kemal vicino al luogo dell'incidente. Quando Kemal si presenta da Emir, lo convince della sua innocenza. I sospetti di Emir si indirizzano, allora, sul suo misterioso fratello.

Nihan si butta nel progetto della scuola per distrarsi dalle pene d'amore. Onder chiede spiegazioni a Galip sull'incidente, ma lui rifiuta di rispondere, sospettando una talpa. Ozan visita Kemal, sperando che Zeynep abbia chiarito la sua confusione, ma è scioccato di sapere che la moglie ha considerato l'aborto. Kemal e Zehir indagano sull'incidente per scoprire l'identità del testimone che ha chiamato l'ambulanza.

Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime rifiuta di accettare l'ex amante di Emir come nuora. Emir indaga sulla presenza di Asu in clinica e sul suo passato, nonché sulla persona che ha noleggiato l'auto avvistata sul luogo dell'incidente. Nazif informa Hakki che Tufan è responsabile dell'incidente, culminando in uno scontro tra Emir e Asu.

Ozan accusa Nihan e Vildan di aver spinto Zeynep a lasciare casa. Tarik annuncia ai suoi genitori il suo amore per Banu, ma Fehime e Huseyin si oppongono fermamente. Vildan implora Nihan di convincere Zeynep a tornare. Nihan si introduce nel giardino di Kemal e fotografa Emir, sospettando una relazione tra i due. Dopo che Zeynep si separa da Emir, Nihan la avvicina e durante la conversazione fa partire una telefonata ad Emir per lanciare un messaggio chiaro: non permetterà a nessuno di mettere in pericolo il suo bambino. Zehir scopre il nome del testimone dell'incidente: Nail Bozcam. Lui e Kemal gli fanno visita, ma Bozcam, in sedia a rotelle, afferma di non essersi mai mosso da casa.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dall'8 al 12 luglio)

I nuovi episodi di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024 a partire dalle 14.10. Le puntate della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera