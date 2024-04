Nuova settimana per la serie di produzione turca "Endless Love". In onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 aprile 2024, dalle 14.10, la narrazione vede un costante riavvicinamento tra Nihan e Kemal. Ma la donna se la sentirà di tradire suo marito. Banu, nel frattempo, è incinta.

Endless Love: le anticipazioni dall'8 al 13 aprile 2024

Asu fa visita a Nihan nel suo studio per proporle un nuovo progetto, aggiungendo che la tensione tra di loro potrebbe essere attribuita al rapporto con Kemal. Tarik, dopo una discussione intensa con suo padre, decide di seguire il consiglio di Emir e si mette alla ricerca di un finanziatore per aprire finalmente un salone di barbiere tutto suo: sarà proprio Emir a offrirsi di finanziarlo, con l'intento di stringere un legame più stretto con lui e, forse, di usarlo come una pedina contro Kemal.

Leyla consiglia a Kemal di dimenticare l'amore per Nihan e gli attriti con Emir, ma lui a tal proposito è scettico. Zeynep ha finito la sua punizione e può finalmente uscire di casa per il suo tirocinio all'asilo. Qui, scopre con sorpresa che Emir ha fatto una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi; Nihan la avverte di stare lontana da Emir. Salih scopre che Ozan sta corteggiando Zeynep e, convinto che la ragazza sia attratta da uno stile di vita più agiato, decide di porre fine alla loro relazione. Kemal interviene per dire a Nihan di mettere in guardia Ozan e di allontanarlo da Zeynep. Al cantiere un crollo di impalcature mette in pericolo alcuni operai, ma grazie all'intervento rapido di Kemal si evitano situazioni peggiori.

Galip riconosce i meriti di Kemal e gli errori di Emir, accusando quest'ultimo di essere troppo distolto dalle questioni personali. Poco dopo si scopre che la proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal è un'amica d'infanzia di Leyla. Quest'ultima attua un'azione che dimostra la sua lealtà nei confronti di Kemal. La vita di Zeynep diventa sempre più complessa, con suo fratello Tarik che la tiene sotto stretto controllo. Nihan è in subbuglio perché Kemal ha traslocato nella villa accanto a quella in cui vivono lei, Emir e Zeynep, e decide di dichiarargli nuovamente il suo amore. Emir, appena informato della notizia interrompe i rapporti con l'azienda di Kemal, con l'intenzione di costringerlo a tornare a lavorare nelle miniere.

Salih, mettendo da parte il suo orgoglio, si riavvicina a Zeynep. Kemal cerca di stringere un accordo con gli esponenti delle maggiori aziende del settore, affinché si impegnino a non fare affari con Emir. Quest'ultimo si trova così in una posizione difficile. Galip, quando viene a sapere della scelta impetuosa di Emir, cerca di farlo ragionare. Dal canto suo Emir ha intercettato un pacchetto inviato dal misterioso ricattatore, ma Galip, sospettoso delle azioni del figlio, cerca di scoprire cosa nasconda. Nihan chiede a Leyla di mettere in guardia Kemal dal controllo di Emir. Tra Serap e Fehime nasce uno scontro che lascia Nihan molto turbata. Kemal si trova costretto a condividere con Asu la verità sul suo passato con Nihan. Onder cerca di coinvolgere l'avvocato Nezut per aiutare Leyla, ma sembra non essere troppo convinta. Selih finalmente confessa a Kemal il suo amore per Zeynep. Quest'ultima è invitata a cena da Kemal, senza che lei sappia della presenza di Salih.

Banu organizza una cena per annunciare a Emir che è incinta. Emir trascorre del tempo con sua madre, che è in stato vegetativo, promettendole che non la lascerà sola come ha fatto suo padre con Nihan. Con l'aiuto di Leyla, Kemal organizza un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap, ma un imprevisto mette in subbuglio l'incontro. Nihan fa dunque capire a Kemal che Emir rappresenta una minaccia per entrambi. Ritrovatisi con la macchina in panne, Nihan e Kemal trovano rifugio in una piccola baita apparentemente abbandonata da tempo, ma lei decid e di non voler tradire il marito. Emir cerca intanto di rintracciare sua moglie, ma trova il suo telefono spento.

Dove vedere Endless Love in tv e in streaming (dall'8 al 13 aprile)

Le nuove puntate di "Endless Love" vanno in onda su Canale 5, da lunedì 8 a sabato 13 aprile 2024 dalle 14.10. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

