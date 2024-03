"Ennio", il documentario su Morricone stasera in tv: le anticipazioni

Va in onda oggi, 20 marzo 2024, dalle 21.30 su Rai 1, per la prima volta in chiaro, il documentario "Ennio". Giuseppe Tornatore dedica un omaggio speciale a Ennio Morricone, illustre compositore e storico collaboratore: ripercorre la vita e le opere del grande musicista, dalla sua collaborazione epica con Sergio Leone fino alla sua consacrazione con il Premio Oscar per la colonna sonora di "The Hateful Eight" nel 2016. Il documentario è arricchito da interviste a rinomati registi e musicisti. Facciamo un tuffo nella vita di Morricone.

La vita di Ennio Morricone

Ennio Morricone è nato il 10 novembre 1928 a Roma da genitori originari di Arpino, in provincia di Frosinone. Fin da giovane, mostrò un talento musicale eccezionale, iniziando a suonare la tromba e a comporre musica già durante gli anni del liceo. Ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, laureandosi in composizione, orchestrazione e direzione d'orchestra.

Morricone iniziò la sua carriera musicale negli anni '50, lavorando come arrangiatore e compositore per la casa discografica RCA Italiana. Collaborò con vari artisti italiani dell'epoca, contribuendo al boom della musica leggera italiana degli anni '60.

La collaborazione con il regista Sergio Leone ha segnato un punto di svolta nella carriera di Morricone. Ha composto le memorabili colonne sonore per la Trilogia del Dollaro, includendo "Per un pugno di dollari" (1964), "Per qualche dollaro in più" (1965) e "Il buono, il brutto, il cattivo" (1966). Queste musiche, caratterizzate da sonorità innovative e l'uso distintivo di strumenti come il fischietto e il coro, hanno ridefinito il genere western e hanno reso Morricone famoso a livello internazionale. Morricone ha poi continuato a collaborare con Leone in altri film, tra cui "C'era una volta in America" (1984).

Sebbene sia maggiormente conosciuto per le sue colonne sonore western, Morricone ha dimostrato una straordinaria versatilità compositiva, lavorando in una vasta gamma di generi cinematografici, dal thriller al dramma, dalla commedia all'horror. Nell'arco di quarant'anni Morricone ha realizzato oltre quattrocento colonne sonore originali. Tra le sue partiture più celebri ricordiamo in questo spazio quelle per i film: "Metti, una sera a cena" (1969), "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" (1970), "L’uccello dalle piume di cristallo" (1970), "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" (1970), "Novecento" (1976), "I giorni del cielo" (1978), "La cosa" (1982), Mission (1986), "The Untouchables – Gli intoccabili" (1987), "Nuovo Cinema Paradiso" (1988). La musica di Morricone si distingue per la sua originalità e sperimentazione. Ha introdotto nuove tecniche compositive e strumentazioni insolite, creando atmosfere uniche e indimenticabili per ogni film. Ennio Morricome è morto il 6 luglio 2020, all'età di 91 anni, presso il Campus Bio-Medico di Roma.



Morricone ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui, nel 2007, un Oscar alla carriera per i suoi eccezionali contributi alla musica da film. L'eredità di Morricone nel mondo della musica e del cinema è indiscutibile. Le sue composizioni continuano ad ispirare generazioni di musicisti e cineasti, e la sua influenza si estende ben oltre i confini del cinema, permeando la cultura popolare globale. Oltre alle voci di Morricone e di Tornatore, nel documentario "Ennio" vediamo molte personalità del mondo del cinema e della musica: Silvano Agosti, Dario Argento, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Gilda Buttà, Enzo G. Castellari, Caterina Caselli, Alessandro De Rosa, Clint Eastwood, Roland Joffé, Quincy Jones, Barry Levinson, Giuliano Montaldo, Nicola Piovani, Boris Porena, Sergio Sollima, Bruce Springsteen, Quentin Tarantino, Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Fabio Venturi, Carlo Verdone, Lina Wertmüller, Hans Zimmer, Zucchero.

Dove vederlo in tv e in streaming

Il film documentario "Ennio" va in onda mercoledì 20 marzo, a partire dalle 21.30 su Rai 1; il documentario è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

