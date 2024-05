Mentana, ore di riflessione: probabile annuncio al tg delle 20

L'intervento di Urbano Cairo, che con un comunicato diramato oggi ha provato a rimettere insieme i cocci sparpagliati da Enrico Mentana e Lilli Gruber - protagonisti in questi giorni di una bagarre senza precedenti a La7 - potrebbe non sortire l'effetto auspicato, ovvero calmare gli animi dei due giornalisti e, in particolar modo, venire incontro alla richiesta del direttore del TgLa7, che pretendeva chiarimenti da parte dell'azienda dopo quanto accaduto.

In realtà da parte della rete non c'è stata chissà quale presa di posizione - limitandosi a chiedere rispetto - e secondo le ultime indiscrezioni queste sarebbero ore di riflessione per Mentana, che dopo il violento scontro con la conduttrice di Otto e Mezzo potrebbe annunciare stasera la sua decisione. La disputa tra i due giornalisti ha raggiunto il culmine con l'ultimatum di Mentana che ieri sera, alla fine dell'edizione del telegiornale, ha chiesto un intervento dell'azienda ("Dica qualcosa o ci saranno conseguenze"). L'editore ha invitato tutti al rispetto reciproco e nei confronti dell'azienda, enfatizzando il valore della libertà di espressione e dell'autonomia responsabile dei conduttori e giornalisti, nonché l'importanza del lavoro di squadra.

Enrico Mentana ha risposto alle parole dell'editore con un laconico "sottoscrivo", ma fonti vicine al giornalista suggeriscono che la riflessione è aperta e potrebbe portare a un nuovo annuncio durante il tg delle 20. Quanto alla Gruber, ha rivendicato: "Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda".

Mentre il tg di Mentana si mantiene costante con l'8,3% di share e 1.612.000 spettatori, la polemica sembra aver un impatto significativo sugli ascolti di Otto e mezzo. L'ultima puntata ha registrato oltre 2 milioni di spettatori con un 9,2% di share, un incremento rispetto agli 1.781.000 spettatori e l'8.4% di share della puntata precedente. Questo aumento di interesse è probabilmente dovuto all'attesa di una risposta della Gruber alle dichiarazioni di Mentana, che aveva definito "sprezzante" il suo giudizio e si era distanziato "da maleducati e ignavi". Risposta che però, al momento, non è arrivata.