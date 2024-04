Enrico Papi per la prima volta in tv con la figlia: "Presto nonno? Non scherziamo"

Enrico Papi per la prima volta in tv con la figlia. Rebecca da quando ha 12 anni vive negli Stati Uniti, da qualche anno ormai vive a Los Angeles. "Quando mi sono esiliato da solo sono rimasto un po' negli Stati Uniti e ho portato con me mio figlio e mia figlia, solo che lei è rimasta lì purtroppo. Lì ci abbiamo passato un po' di tempo e abbiamo i nostri amici, sono felice che sia lì però mi manca anche perché non mi chiama mai", ha spiegato il conduttore che presto guiderà la nuova edizione de La pupa e il secchione.

Proprio parlando del loro rapporto padre-figlia i due hanno spinto Toffanin a raccontare, per la prima volta, qualcosa sul suo essere mamma. E proprio questa condivisione ha spinto Rebecca a spiegare che in realtà lei chiama spesso la madre e che quando i genitori sono insieme allora parla anche con il papà. "Insomma io devo trovarmi lì per caso", ha ironizzato Papi.

Il fidanzato di Rebecca e il diventare "nonno"

Rebecca, 23 anni, è fidanzata da sei anni, ma per Enrico si tratta solo di un amico. "Ah ma quindi presto Enrico potresti diventare nonno!", ha scherzato Toffanin "Ma quale nonno! Ma via!", ha prontamente risposto il conduttore. "Lui dice così però poi gli sta simpatico", ha prontamente aggiunto Rebecca.

"Rebecca è a metà tra me e mia moglie - ha rivelato orgoglioso Enrico - ha pregi e difetti mischiati di noi. È una ragazza molto autonoma e questo glielo abbiamo insegnato fin da piccola e lei lo ha preso alla lettera e ha fatto tutto da sola, anche per l'iscrizione al college lei aveva già fatto tutto da sola non ci ha chiesto aiuto: 'Io vado a New Orleans'. La potenza di una donna è quello di potersi difendere con un'autorevolezza d'indipendenza".

"Quando mi ascolta gli do anche dei consigli, ma solo quando mi ascolta - ha svelato ridendo Rebecca -. Le foto su Instagram sono pessime. Gli ho detto che deve prendere un social media manager perché gli vieterebbe queste foto". "Quest'estate abbiamo provato a fare a modo suo ma non è andato bene: abbiamo perso follower postando foto di me vestito", ha aggiunto Papi ridendo.