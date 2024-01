"Enricomincio da me" lo spettacolo con Brignano, stasera in tv: le anticipazioni

Tra i comici più amati del nostro spettacolo, nel 2016 Enrico Brignano aveva portato in tour lo spettacolo "Enricomincio da me", bilancio tutto da ridere di 30 anni di carriera e 50 di vita. Rai 2 trasmette oggi, 15 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, questo comedy show, che sintetizza tutto il meglio dell'attore romano.

Enricomincio da me, le anticipazioni

Nato a Roma il 18 maggio 1966, nel 2016 Enrico Brignano ha portato in giro per i teatri italiani lo spettacolo "Enricomincio da me". Proveniente dalla scuola del grande Gigi Proietti, Brignano ha in tal modo festeggiato, in un solo colpo, i suoi 50 anni di vita e i 30 di carriera. Dopo gli studi e la gavetta, il comico romano si è affermato a livello nazionale e ha dunque fatto un bilancio - ovviamente comico - esistenziale, capace di interrogarsi sulle origini della sua trasformazione, chiedendosi se sia stata il risultato di scelte consapevoli, un colpo di fortuna o un destino scritto nelle stelle. Lo show parte da questi interrogativi per addentrarsi in un viaggio nel tempo e nello spazio, esplorando le radici della sua evoluzione artistica.

Lo spettacolo viene adesso proposto in prima serata su Rai 2 e vede l'attore attraversare un percorso intriso di conoscenze, voci e volti, brani storici della sua carriera comica e strane o curiose figure che si presentano come bivi cruciali. La performance è un mix di pezzi consolidati e nuove situazioni comiche, il tutto avvolto da atmosfere oniriche e scenografie quasi magiche.

Sul palcoscenico, Brignano si confronta con il suo critico più severo: sé stesso. Mediante questa auto-analisi, Brignano trova risposte probabilmente inesplorate. In questa ricerca di auto-scoperta, Brignano è affiancato da acrobati, e le musiche evocative sottolineano il fascino di un viaggio che abbraccia il passato per plasmare il futuro. "Enricomincio da me" diventa così un atto di rinascita artistica per affrontare al meglio il futuro, con rinnovato entusiasmo, nella speranza di regalarsi emozioni forti e autentiche.

Lo spettacolo “Enricomincio da me” è scritto dallo stesso Enrico Brignano insieme a Mario Scaletta, Manuela D’Angelo, Riccardo Cassini, Luciano Federico. Regia di Stefano Vicario. Delegato Rai Valeria Destefanis, distribuito da Ruvido Produzioni s.r.l.

Dove vedere Enricomincio da me in tv e in streaming (15 gennaio 2024)

La spettacolo dal titolo "Enricomincio da me" va in onda oggi, 15 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

