Enzo Paolo Turchi: "Io sono un mammo: cucino e pulisco". Paola Perego lo gela: "Stai attento"

Attimi di tensione a Domenica In. Nel programma di Mara Venier oggi, 12 maggio, grande spazio alle madri in occasione della Festa della mamma, ma anche ad un papà: Enzo Paolo Turchi. La prima parte dello show domenicale è stato occupato da un nutrito gruppo di mamme: Paola Perego, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Rosanna Lambertucci, Carmen Russo e Carolina Benvenga.

Ognuna di loro ha parlato del proprio rapporto con la maternità e quando è arrivato il turno di Russo, Mara Venier ha invitato Enzo Paolo a raggiungere il gruppo delle mamme al centro studio. "Ma sì, aggiungiamo anche un papà", ha esclamato la padrona di casa. Turchi, probabilmente in buona fede, si è lasciato andare in un'esclamazione: "Ma io sono un mammo Mara". "Un mammo? Perchè", gli ha chiesto Venier. "Eh, sono io che cucino a casa eh", ha risposto divertito il coreografo. "Eh ma essere mamma mica vuol dire cucinare", lo ha redarguito la moglie. "Io pulisco anche, faccio un po' di tutto. Anche per Carmen, sono un tutto fare. Ieri sera ad esempio mi ha chiesto di farle la tinta!", ha aggiunto ancora Turchi. "Ah pulisci? Proprio come mio marito eh...", ha chiosato Venier.

Queste frasi però non sono piaciute a Paola Perego che ha preso la parola e ha redarguito il danzatore: "Stai attento! Stai prendendo una brutta piega Enzo Paolo, soprattutto di questi tempi". La discussione poi è velocemente virata su altri temi così da non far diventare una frase un caso mediatico.