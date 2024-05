Eurovision 2024, la finale: scaletta e cantanti

L'Eurovision 2024 è pronto alla finale che si terrà alla Malmo Arena in Svezia. Milioni le persone sintonizzate per la kermesse musicale più importante d'Europa che vede l'Italia rappresentata da Angelina Mango vincitrice di Sanremo 2024 con il suo brano La Noia. La prima semifinale è andata in onda martedì 7 maggio, la seconda giovedì 9 maggio, terminata con un'ondata di polemiche per l'errore della Rai che ha pubblicato le votazioni dell'Italia. La finale è per sabato 11 maggio quando si esibiranno i cantanti dei 20 paesi selezionati dalle due semifinali e agli altri Big Five, più la Svezia.

I finalisti dell'Eurovision 2024

Di seguito tutti i Paesi che, dopo le due semifinali, si sono aggiudicati la finale dell'Eurovision Song Contest:

Serbia – Teya Dora con Ramonda

Portogallo – Iolanda con Grito

Slovenia – Raiven con Veronika

Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

Lituania – Silvester Belt con Luktelk

Finlandia – Windows95man con No Rules!

Cipro – Silia Kapsis con Liar

Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

Lussemburgo – Tali con Fighter

Svezia (paese ospitante) – Marcus & Martinus con Unforgettable

Germania (Big Five) – ISAAK con Always On The Run

Italia (Big Five) – Angelina Mango con La noia

Regno Unito (Big Five) – Olly Alexander con Dizzy

Francia (Big Five) – Slimane con Mon amour

Spagna (Big Five) – Nebularossa con Zorra

Lettonia – Dons con Hollow

Austria – Kaleen con We will rave

Paesi Bassi – Mustii con Before The Party’s Over

Norvegia – Gate con Ulveham

Israele – Eden Golan con Hurrican

Grecia- Marina Satti con Zari

Estonia – 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Svizzera- Nemo con The Code

Georgia -Nutsa Buzaladze con Firefighter

Armenia – LADANIVA con Jako

Eurovision, ovazione per Angelina Mango

Un successo strepitoso, tanti complimenti e tanto entusiasmo con la promessa degli ambitissimi 12 punti all'Italia rappresentata dall'artista con La Noia: Angelina Mango è stata eletta la "queen" al festival europeo dopo la sua esibizione di giovedì 9 maggio. Dalla Turchia alla Svezia passando per Stati Uniti e Gran Bretagna, a colpire sono "l'attitudine", la voce - "Non so se lo avete notato, ma non fa mai una pausa nel canto ed è comunque perfetta, incredibile!", scrivono -, la "fantastica presenza sul palco", "la grinta" ma anche "l'assoluta professionalità di una ragazza ancora molto giovane". "Meriterebbe il primo posto", il commento più gettonato, insieme ai tantissimi elogi per l'Italia e la scelta degli artisti mandati negli anni all'Eurofestival: "L'Italia è sempre garanzia di qualità", "non delude mai", "ottima scelta ancora una volta", "ormai sono anni che ho un'unica certezza, l'Italia almeno nelle Top 5 per meriti evidenti", "meravigliosa Italia, sempre performer fantastici".

Io ho realizzato solo ora che Angelina per essere lì ha vinto Sanremo cosa quasi impossibile per una donna RAGA STO ESAURENDO questo è l’effetto che mi fa Angelina non mi sembra vero che lei stia rappresentando l’italia🥹🩷 #angelina #angelinamango

pic.twitter.com/NiSKPmpT6Z — Assolutamente ✨🥭la noia 🌶️ (@assolutamente__) May 9, 2024

Tutte le canzoni e i paesi in gara

Sono trentasette in tutto i partecipanti alla gara. Dall'Italia ci sarà Angelina Mango, appunto, con La Noia - tra i favoriti secondo i bookie - dall'Albania Besa con il brano Titan dall’Armenia Ladaniva e il brano Jako, dall'Australia gli Electric Fields e la loro One Milkali (One blood), dall'Austria con Kaleen e We will rave, per l’Azerbaigian c'è Fahree feat. Il Belgio con Mustii e Before the party’s over, Cipro con Silia Kapsis e Liar, la Croazia con Baby Lasagna e Rim Tim Tagi Dim, la Danimarca con Saba e la sua Sand, l'Estonia con 5miinust & Puuluup e lo scioglilingua (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. La Finlandia con Windows95man e il pezzo No rules!, la Francia con Slimane e Mon amour, la Georgia con Nutsa Buzaladze e Firefighter, la Germania con Isaak e la sua Always on the run, la Grecia con Marina Satti e Zari, l'Irlanda con Bambie Thug e Doomsday blue, l'Islanda con Hera Bjork e Scared of heights, Israele con Eden Golan e il brano Hurricane, la Lettonia con Dons e Hollow, la Lituania con Silvester Belt e il brano Luktelk, e il Lussemburgo con Tali e Fighter.

Dove vedere l'Eurovision 2024

Le semifinali dell'Eurovision 2024 vanno in onda dalle ore 21 su Raidue, con il commento di Gabriele Corsi (dalla Svezia) e di Mara Maionchi (da Roma). La finale, invece, va in onda su Rai1 l'11 maggio dalle 20:35, con Corsi e Maionchi in diretta dalla Svezia. Il portavoce dell'Italia, ovvero colui che annuncerà a chi andranno i dodici punti tramite il televoto del pubblico italiano, è Mario Acampa, già commentatore del Junior Eurovision Song Contest e inviato di Storie Italiane. È possibile vedere la serata anche in streaming su RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.